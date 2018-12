MeilleursAgents, leader de l’estimation immobilière en ligne, révèle une étude inédite* sur l’impact d’une vue sur la Dame de Fer sur le prix d’un bien immobilier à Paris. Les 1er, 6ème et 8ème sont les arrondissements où la vue sur la Tour Eiffel a le plus d’influence sur le prix !

Les grands enseignements de l’étude :

Près de 10% des immeubles parisiens disposent d’appartement(s) avec une vue dégagée sur la Tour Eiffel.

C’est dans les 7ème, 8ème et 15ème arrondissement que la proportion d’immeubles avec vue est la plus forte. Dans le 7ème, plus d’un quart des immeubles possèdent des logements disposant d’une vue dégagée sur la tour !

A l’inverse, dans le 17ème et le 13ème, moins d’1 immeuble sur 50 dispose d’au moins un appartement avec cette vue exceptionnelle. L’effet vue sur la Tour Eiffel fait augmenter les prix de 2% en moyenne dans la capitale, jusqu’à 9% dans le 1er et 8,5% dans le 6ème !

Cependant, l’effet vue décroît à mesure que l’on s’éloigne géographiquement de l’édifice : plus la vue sur la tour Eiffel est lointaine, moins cette vue a un impact sur le prix de celui-ci. Au-delà de 7 km, la vue n’induit pas de surcoût.

*Méthodologie :

L’étude a été réalisée en octobre 2018 par l’équipe data de MeilleursAgents avec une approche originale combinant une modélisation de Paris en 3D et les données des transactions immobilières parisiennes.

En effet, l’équipe Data de MeilleursAgents a construit une modélisation en 3D de la capitale pour déterminer si un immeuble dispose d’une vue sur la Tour Eiffel et à partir de quel étage. Seuls les immeubles ayant une vue sur plus de la moitié de la tour ont été retenus. Ensuite, MeilleursAgents a développé des modèles statistiques spécifiques permettant d’isoler l’effet de la vue sur le prix d’un logement en s’appuyant sur les données de transactions immobilières remontées par les agences immobilières partenaires de la plateforme.