Menée via son véhicule Épopée Immo Rendement I, l’acquisition prend la forme d’une opération de Sale & Leaseback. Situé à Le Bignon en périphérie de Nantes, cet actif immobilier correspond en tout point à la stratégie d’investissement d’Épopée Gestion qui entend soutenir durablement les entreprises et les emplois sur les territoires.

La société GL events Live, locataire de l’ensemble immobilier, est une filiale de la société́GL events, entreprise spécialisée dans le secteur de l’évènementiel. Fondée en 1978 par Olivier Ginon, GL events est un acteur majeur des grands marchés de l’évènementiel : congrès et conventions, évènements et manifestations (culturels, sportifs, corporate...), salons et expositions. L’entreprise compte 4 710 employés dans 25 pays différents et a réalisé́ un chiffre d’affaires de 1 315 millions d’euros en 2022. Le site du Bignon est stratégique pour la société, qui y emploie une soixantaine de personnes et qui utilise le site comme lieu de stockage de son matériel pour tous les salons, foires et évènements importants situés sur l’Arc Atlantique.

Le processus de cession du bâtiment s’est conclu en janvier 2023 avec un accord portant sur l’acquisition d’un ensemble immobilier récent d’une surface d’environ 16 000 m2 et détenu en pleine propriété. L’ensemble est situé au sein d’un parc d’activités récent où sont installés d’autres groupes majeurs (ZAC de la Forêt – entre autres Bouygues Energies, Yaskawa, Techmaflex). Au pied d’un échangeur de l’autoroute A83, permettant de relier Nantes à Bordeaux, cet emplacement stratégique permet de desservir toutes les grandes villes de l’Arc Atlantique en moins de 3 heures 30. Cette opération permet à Polygone de bénéficier de l’expertise immobilière des équipes d’Épopée Gestion sur ce site, tout en libérant du capital pour financer sa croissance. Épopée Gestion a été conseillée dans cette opération par Pierre Thubert, notaire associé de la société Quid Novi Brest, en ligne avec son engagement de travailler de préférence avec des partenaires locaux.

Arnaud Lehuédé, Associé Immobilier d’Épopée Gestion déclare : « Nous sommes ravis d’avoir finalisé cette acquisition, grâce à laquelle nous continuons à nous développer dansle secteur de la logistique, un positionnement qui répond parfaitement aux attentes financières et extra-financières de notre fonds Épopée Immo rendement I, qui cible des actifs tertiaires performants, situés dans des marchés régionaux dynamiques. De plus, ce nouvel investissement répond à la vocation d’Épopée Gestion de soutenir l’activité économique des territoires au service des emplois de proximité. Grâce à cette acquisition, le portefeuille du véhicule atteint dorénavant une taille supérieure à 165 millions d’euros. »

Anne Sophie Ginon, Directrice Générale de Polygone déclare : « Polygone accompagne les filiales du Groupe GL events et se doit également de procéder à des rotations de ses actifs immobiliers. Nous réalisons une opération de cession d’un site premium en faveur d’un acteur impliqué localement et qui poursuivra l’accompagnement de GL events Live grâce son expertise métier et régionale. »