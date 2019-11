En prenant le parti d’une esthétique industrielle, pour redessiner avec harmonie un quartier en pleine mutation, Verrecchia réaffirme les deux éléments forts de son identité : l’excellence des matériaux et l’élégance des architectures.

Une architecture à l’inspiration industrielle inédite pour un quartier en plein renouveau

Les 2 bâtiments de City Lights décline 2 univers distincts, avec pour fil conducteur une architecture épurée, empruntant au bauhaus autant qu’aux anciens quartiers industriels des grandes villes américaines, aujourd’hui reconvertis et très prisés. Pensé par Bouvier & associés, City Lights East déploie 71 logements, du 2 à 5 pièces. D’écriture contemporaine, les façades sont rythmées par le jeu des encadrements métalliques noirs, mettant en valeur la pierre de taille. City Lights West, pensée par Des Clics et des Calques, compte 65 appartements du studio au 5 pièces. Mariant tons clairs et menuiseries gris bronze, le bâtiment met en avant un subtil jeu de contrastes. En cœur d’îlot, les jardins paysagers privatifs offrent aux résidents une parenthèse calme en plein cœur de ville.

Des prestations haut de gamme pour un programme tourné vers le bien-être des propriétaires occupants

En cohérence avec l’élégance des façades, les appartements offrent de généreuses surfaces intérieures, très lumineuses grâce aux larges fenêtres et baies vitrées. Tous offrent des prestations haut de gamme : parquet ou carrelage, faïence toute hauteur dans les pièces d’eau, volets roulants électriques, notamment. Gage de confort pour les résidents et de consommations énergétiques optimisées, les logements sont labellisés NF Habitat HQE et Bâtiment basse consommation. City Lights offre également 145 espaces de stationnement.

City Lights : une opération d’envergure pour un nouvel élan pour le quartier durable de la Plaine de l’Ourcq

Secteur à très fort potentiel, le quartier de la Plaine de l’Ourcq bénéficie d’une localisation privilégiée, en plein centre-ville, et abrite notamment de 2 écoles et 1 collège. Le quartier dispose en effet d’une excellente desserte routière par l’A3 et l’A86, mais aussi en transports en commun (RER E Noisy-le-Sec, tramway T1, future ligne 15, T Zen 3).

Le lancement commercial aura lieu en janvier 2020. La livraison du programme est prévue pour le 3ème trimestre 2022.

Fiche Technique :