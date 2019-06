417 955,11 € d’intérêts versés à 458 investisseurs

Ces 7 projets ont représenté une collecte initiale totale de 5 289 850 € auprès de 458 investisseurs. La durée d’investissement moyenne par projet était de 16,29 mois.

« Le crowdfunding immobilier est un placement dans lequel les particuliers, les entreprises et les investisseurs professionnels adhèrent de plus en plus. Depuis sa création en 2015, Fundimmo a remboursé 34 opérations. Toutes l’ont été dans les temps ou en anticipé, démontrant le sérieux sur l’analyse et la fiabilité des projets proposés sur notre plateforme. », indique Stéphane Bombon, Président de Fundimmo.

Typologie des projets. Parmi les 7 projets, 3 portent sur le financement d’opérations d’aménagement – Chapet dans la commune éponyme (78), Porte de Brotonne à Bourg-Achard (27) et Domaine du Héron III à Biache-Saint-Vaast (62) –, 2 sur des projets résidentiels – Le Village des Muses à Vallières (74) et la Résidence Fontcimagne à Clermont-Ferrand (63) – et 2 sur des opérations mixtes : l’une de logements et de commerces – Theresius à Saint-Laurent-du-Var (06) – et l’autre d’hôtellerie, de restauration et de commerces – Le Soleil d’Or à Megève (74) –.

Zoom sur l’opération atypique Le Soleil d’Or, projet mixte d’hôtellerie, de restauration et de commerces au centre de Megève

Cette levée de 2,5 millions d’euros, proposait 7% de rendement annuel, versé semestriellement, sur une durée d’investissement maximale de 4 ans, avec remboursement du capital in fine. Le deuxième coupon d’intérêts a été versé le 24 mai aux 86 investisseurs.

Peu commun pour une collecte de crowdfunding immobilier, une sortie sera possible au bout de 2 ans pour les investisseurs. Le cas échéant, Fundimmo organisera une seconde collecte pour remplacer les investisseurs sortants.

Le Soleil d’Or est la première opération enregistrée par une plateforme de crowdfunding immobilier à avoir atteint le montant record de de 2,480 millions d’euros en mai 2018.