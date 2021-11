Il a été acquis en VEFA par CDC Investissement Immobilier en décembre 2018. Cette livraison a été l’occasion de concrétiser une première opération entre les deux parties, la première d’une longue série.

Réhabilitation d’un ancien garage

Le « 85 rue Petit » a été conçu par l’agence d’architecture Encore-Heureux et l’entreprise générale GTM à travers la réhabilitation d’un bâtiment édifié en 1968. Cette ancienne construction hébergeait un garage Renault avec son show-room, ses bureaux et de nombreux stationnements. A partir de l’ossature en béton conservée, les parois extérieures des logements ont été construites en mur à ossature bois avec un bardage extérieur en planches de bois brut. Les logements spacieux et lumineux disposent tous d’un espace extérieur privatif et de prestations de grande qualité.

Écologiquement, la non-démolition de 50% de la structure initiale représente 8 000 tonnes de déchets en moins. En termes de désagréments pour le voisinage, c’est autant de temps de chantier, de bruits et de déchets volants évités. Enfin du point de vue de la qualité d’habitat, les logements créés dans ces volumes bien plus importants présentent une qualité spatiale exceptionnelle et offrent des capacités d’évolution importantes.

Dans le cadre de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre », une œuvre d’Agnès Thurnauer est installée dans le hall du programme.

Un programme respectueux de la biodiversité et de l’environnement

Le « 85 rue Petit » est labellisée BiodiverCity avec une nature urbaine paysagée en pied de bâti, fleurie et sensorielle, utile et accessible, esthétique et pédagogique, en lien étroit avec son contexte bioclimatique.

Par ailleurs, le programme est doté d’une toiture végétalisée qui contribue à la récupération des eaux de pluie et sa construction répond aux exigences de la certification CERQUAL NF Habitat et du label BBC Effinergie Rénovation.

Une parcelle réinventée au cœur d’un quartier populaire

Le « 85 rue Petit » s’inscrit dans une opération plus vaste visant à repenser une parcelle reliant l’avenue Jean-Jaurès et la rue Petit avec un programme de logements sociaux réalisé par Paris Habitat et le futur « 93 rue Petit » développé par Emerige et qui sera livrée à CDC Investissement Immobilier début 2023.