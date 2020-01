Edenarc 1800 : Dernières opportunités d’investissement

A 1800m d’altitude, face au mont Blanc, dans la prestigieuse station des Arcs, Edenarc est un véritable havre de paix. Un complexe touristique qui ne cesse de se réinventer depuis 2011 avec ses apparts-hôtel et ses deux résidences de tourisme 5* - Les Souverains et les Monarques, dont seuls trois appartements restent à vendre. En 2018, un nouveau concept de « Maison de bains » - le Spa Nama Springs - a vu le jour, ainsi que la commercialisation de 5 chalets de luxe lovés sur les crètes d’Arc 1800. En fin d’année 2019, c’est la phase finale d’Edenarc 1800 qui débutera avec les Cristaux et la commercialisation de 27 lofts haut de gamme en pleine propriété.

Nouveau : Les Cristaux 1800, un écrin protégé

L’aventure Edenarc 1800 se poursuit avec la construction d’un nouveau hameau aux Arcs : Les Cristaux 1800. Ces trois chalets-résidences composés de 27 lofts hauts de gamme seront vendus en pleine propriétés à usage de résidence secondaire. Un véritable havre de paix connecté aux Arcs où la nature règne en maître…Ouverture des réservations en décembre 2019 pour une livraison planifiée en décembre 2021.

Les Monarques : plus que 3 appartements disponibles à la vente

La commercialisation des appartements de la dernière tranche des Monarques ne compte plus que 3 appartements disponibles à la vente. Dès 319 000€, les heureux propriétaires pourront profiter d’un T3 au pied des pistes et pour les plus chanceux d’une vue sur le mont Blanc !

Un projet qui allie plaisir et investissement : bail de 9 ans avec un revenu annuel garanti jusqu’à 195€ HT par mètre carré habitable/an et une occupation de l’appartement entre 3 et 4 semaines/an… L’acquisition peut s’effectuer en Loueur meublé, une option fiscale aux différents avantages financiers : récupération de la TVA, application du régime BIC avec amortissement et déduction des autres charges et intérêts d’emprunts permettant d’obtenir des revenus locatifs net d’impôts et de CSG.

Chalets du Chantel : 1 dernier chalet de luxe au cœur d’Edenarc 1800

C’est en 2020 qu’Edenarc 1800 commencera la construction de ses cinq chalets de luxe, 100% contemporains, pour une livraison en 2021. Lovés sur les crêtes d’Arc 1800, ces chalets à l’architecture moderne et innovante s’inscrivent dans la droite ligne de l’art de vivre. Allant de 230 à 340 m2, ils sont équipés de cinq à six chambres et d’un superbe salon avec un poêle à bois. Ils incluent une salle de jeux, un espace cinéma et un espace composé d’une salle de fitness, d’un sauna, d’un hammam et d’un jacuzzi.

4 chalets sont déjà réservés ! Un dernier chalet reste disponible à la vente permettant de profiter d’un espace de 340m2 (dont 5 chambres) baigné de lumière. A partir de 3,5 M€ TTC.

Un investissement plaisir

Eté comme hiver, Edenarc 1800 jouit d’un cadre exceptionnel pour s’adonner aux plaisirs de la montagne. Son emplacement au cœur de Paradiski, l’un des plus grands domaines skiables au monde, est un atout majeur. Skis aux pieds, on dévale les 425 km de pistes et on fait le plein d’expériences et de sensations à l’espace Mille 8 : piste de luges, cabanes pour observer les étoiles, parcours freestyle, espace aqualudique… Pour l’après-ski, la nouvelle « Maison de bains » située au cœur d’Edenarc 1800 propose un espace de détente et de relaxation avec hammam, sauna, bassin de flottaison… Edenarc 1800 est résolument l’investissement plaisir.