EXTENDAM avait investi en 2014 dans cet hôtel de 110 chambres disposant d’un restaurant, avec l’idée d’accroître l’attractivité et la rentabilité de l’ibis Marne-la-Vallée Champs-Sur-Marne grâce à des leviers de valorisation déjà identifiés. En effet, l’objectif était de réaliser une rénovation de l’établissement permettant à la fois de le moderniser et de concentrer l’exploitation sur la partie la plus rentable : l’hébergement.

En plein cœur du principal site de recherche de l’Est parisien, situé en face de la gare Noisy-Champs du RER A, à 15 minutes de Paris et de Disneyland, à équidistance des aéroports de Roissy et d’Orly, l’hôtel bénéficie d’une très bonne localisation au sein du Grand Paris ; une zone propice à l’hôtellerie d’affaires économique et milieu de gamme, dans un contexte où la demande d’hébergement croît plus vite que l’offre de chambres d’hôtels effectivement disponibles.

Les travaux de repositionnement de l’actif ont été réalisés en plusieurs phases et ont concerné les chambres comme les espaces de réception et de restauration.

Une opération réussie car l’établissement a pu bénéficier d’une croissance de son RevPar grâce à l’augmentation conjointe de son taux d’occupation (+ 8 points de 2014 à 2019) et de son prix moyen (+ 6 % pendant la période de détention de l’actif).

Le recentrage des efforts d’exploitation vers l’hébergement a également porté ses fruits en permettant une amélioration de la rentabilité de l’hôtel.

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné le repositionnement et l’évolution de cet actif, situé sur un emplacement stratégique. Grâce à cette opération, nous avons pu contribuer à un bel avenir pour l’ibis Marne-la-Vallée tout en assurant le rendement visé pour les souscripteurs de nos fonds. En 6 ans, nous avons réalisé un TRI de 12 %. Bien qu’elle ait été réalisée en pleine crise sanitaire et économique de la Covid-19, la cession présente des résultats conformes à nos attentes », explique Matthieu de Lauzon, Gérant Associé d’EXTENDAM.

Le bilan de cette cession renforce les convictions et la ligne d’investissement d’EXTENDAM : investir en murs et fonds au sein d’hôtels d’affaires existants disposant d’emplacements premium stratégiques pour capter les principaux flux de déplacements professionnels en centre-ville ou en périphérie de grandes agglomérations.