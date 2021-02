Fidèle à sa stratégie d’investissement dans l’hôtellerie économique et milieu de gamme, EXTENDAM acquiert un portefeuille de 3 nouveaux hôtels en région et en confie l’exploitation à SomnOO. Ce portefeuille comporte l’ibis Styles de Roanne (3*), l’ibis Budget de Pouilly-en-Auxois et l’ibis Budget de Marmande (2*). L’opération murs et fonds, initiée il y a quelques mois, pendant la crise sanitaire a été réalisée avec une correction de valeur liée à l’impact de la Covid-19 et apporte à EXTENDAM 177 chambres supplémentaires en hôtellerie économique.

Situé en Lot-et-Garonne, en périphérie de Marmande, à une heure de Bordeaux et de Bergerac, l’ibis Budget de Marmande compte 66 chambres et a été entièrement rénové en 2018. En Côte d’Or, l’ibis Budget de Pouilly-en-Auxois se situe, quant à lui, à 35 minutes de Dijon et à 10 minutes de Châteauneuf. Disposant aujourd’hui de 54 chambres, l’hôtel, bien entretenu, connaîtra quelques travaux de rafraîchissement. Au cœur du département de La Loire, à deux pas de la mythique Brasserie Le Central, tenue par la famille Troisgros, l’ibis Styles de Roanne dispose de 57 chambres et d’un emplacement de choix en face de la gare. Dans un bon état général, l’établissement ne nécessite pas de travaux et présente de bonnes performances historiques.

« Les périodes de crise ouvrent bien souvent des opportunités lorsque l’on dispose d’une légitimité et d’une bonne connaissance du marché. Cette nouvelle opération, née après le premier confinement et finalisée avant un éventuel troisième confinement, correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement murs et fonds dans l’hôtellerie économique et milieu de gamme au sein de grandes métropoles ou de villes de taille intermédiaire en régions. Cette opération est ancrée sur les 3 piliers de résilience constatés pendant la crise actuelle, à savoir : la permanence des flux de la clientèle domestique, le socle solide des segments économiques et la surperformance des régions. Ce portefeuille présente des hôtels bien entretenus disposant de bons track records et des leviers identifiés de performances supplémentaires avec une capacité de rebond très importante en sortie de crise », expliquent Anna Cohen et Matthieu Dracs réalisant l’opération pour EXTENDAM.

« Nous investissons en effet régulièrement auprès d’EXTENDAM sur des opérations en France et en Europe. Notre première opération avec EXTENDAM consistait ainsi en l’acquisition de trois hôtels en Allemagne, dans la région de la Rhénanie du Nord – Westphalie au cours de l’été 2018. Elle a rapidement été suivie par la reprise du Golden Tulip de Mulhouse, du Best Western Plus de Grasse et du Grand Hôtel de Valenciennes en 2019. Plus récemment, nous avons également investi avec EXTENDAM dans l’ibis Styles de Besançon. L’objectif de SomnOO consiste à dynamiser et valoriser les régions en proposant des offres de services adaptées aux besoins des visiteurs et des résidents locaux. Cette opération porte à 46 le nombre d’hôtels que nous accompagnons et conseillons en France et en Allemagne, sur les segments de 1 à 4 étoiles. Cela représente 3 474 chambres sur le territoire français et allemand », complètent Lars Backhaus et Christian Rousseau, CEO de SomnOO.

Du côté d’EXTENDAM, cette nouvelle opération élargit un portefeuille comptant d’ores et déjà 238 hôtels et 18 423 chambres en France et en Europe.