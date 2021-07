Ces dernières opérations portent le portefeuille EXTENDAM à 259 hôtels et 20 294 chambres au 30 juin 2021. Au seul premier semestre, la société de gestion aura acquis davantage d’établissements qu’au cours de la complète année 2020 ou de l’année 2019.

Best Western Linko à Aubagne

Situé en plein centre d’Aubagne et à proximité de la gare, le Best Western Linko a fait l’objet d’une opération commune avec Kenatra Hospitality tout en bénéficiant du soutien bancaire du Crédit Agricole Alpes Provence. Hôtel 3 étoiles, l’établissement de 72 chambres bénéficie d’une vue exceptionnelle sur la vieille ville et l’arrière ?pays provençal.

Il s’agit de la première opération d’EXTENDAM avec Kenatra Hospitality, dirigée par Gwenaël Le Houerou, professionnel aguerri et disposant d’un excellent ancrage local.

"Gwenaël Le Houerou oeuvre dans la gestion d’hôtels midscale depuis plus de 13 ans. Chez Accor, il a contribué à la définition, à la création et au développement de la marque Suitehotel avant de prendre la direction générale de Novotel et Suite Novotel France, puis de devenir indépendant. Rémi Pol a rejoint Kenatra Hospitality pour accompagner le développement et apporter son expérience opérationnelle acquise au travers la direction de résidence hôtelières et d’hôtel-restaurant sous enseigne. Leur inventivité et leur expérience de la gestion hôtelière sous enseigne nous permettent d’envisager de bons scenarii de développement pour cette nouvelle acquisition", précise Inès de l’Aulnoit, Gérante Associée d’EXTENDAM.

"Nous sommes ravis de cette acquisition avec Gwenaël Le Houerou. Notre expertise alliée à l’excellente connaissance du marché de notre partenaire nous permet, en effet, d’identifier de très bons leviers de croissance et de faire de cet hôtel un actif de référence dans la région", explique Bertrand Pullès, Directeur général adjoint d’EXTENDAM.

La transaction a été coordonnée par Christie & Co. "Nous sommes ravis d’avoir accompagné Gwenaël Le Houerou et EXTENDAM dans cette acquisition. Il n’aura fallu qu’une seule visite pour que ce dossier off market les séduise de par sa localisation en hyper centre-ville, sa capacité et son rooftop offrant une vue imprenable sur le Mont Garlaban si cher à Marcel Pagnol. Nous sommes convaincus que Kenatra Hospitality saura exploiter tout le potentiel de cet établissement et lui souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure", expliquent Thibault Lebray et Thomas Krynen du bureau Christie & Co d’Aix-en-Provence.

Best Western Saint-Etienne Porte du Forez

Fruit d’une première opération avec Nicolas Chambon, l’acquisition du Best Western Saint-Etienne Porte du Forez porte sur un établissement de 98 chambres, disposant d’une très bonne connexion à l’autoroute A72 et situé au coeur du nouveau pôle d’attractivité de Saint-Etienne. L’hôtel propose également à sa clientèle un restaurant, des espaces de séminaires et une piscine extérieure.

L’actif dispose d’un grand potentiel de transformation. Des travaux importants vont ainsi permettre à l’établissement d’être parfaitement en phase avec les attentes du marché local tout en y implantant le concept original « By Georgette », développé par Nicolas Chambon, un concept au coeur duquel restauration et animation des lobbys prendront une belle place.

“Cette acquisition a pu être opérée grâce au soutien de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et de Bpifrance Bourgogne-France-Comté. Hôtelier et entrepreneur originaire de Saint-Etienne, Nicolas Chambon est un partenaire de choix pour EXTENDAM. Depuis 2009 et l’acquisition du fonds de commerce de L’Ermitage de Corton, hôtel-restaurant gastronomique à Beaune, ses réalisations sont très intéressantes. Nicolas et ses équipes ont démontré leur capacité à développer des concepts originaux et attractifs au sein d’hôtels milieu et haut de gamme à Troyes, Beaune ou encore Nuits-Saint-Georges. Nous nous réjouissons du déploiement de notre opération commune aux portes de Saint-Etienne, sur laquelle de nombreux leviers de développement ont été identifiés”, précise Alexandre Guerin, chargé d’affaires pour EXTENDAM.

