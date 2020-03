L’actif, connu sous le nom de Dieterich Karree, a été acheté au fonds de pension Bayerische Versorgungskammer (BVK) via une transaction hors marché et pour une somme de plus de 100 millions d’euros. Il s’agit de la seconde transaction faite dans le cadre de la stratégie spécifique de Redevco dont le but est d’investir 500 millions d’euros dans le secteur de l’immobilier résidentiel aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni au cours des prochaines années.

Comme le déclarait Andrew Vaughan, CEO de Redevco : « Dieterich Karree illustre parfaitement le type de bien immobilier qui nous permet de mettre à profit nos compétences et notre expertise. Cette acquisition nous offre la possibilité d’étendre notre présence au secteur de l’immobilier résidentiel au sein de zones urbaines attrayantes. C’est en tant qu’investisseur dans le secteur commercial et en milieu urbain où nous pouvons ajouter de la valeur grâce à notre savoir-faire et nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre le déploiement de notre stratégie. »

Construit en 1978 et rénové en 2013, le Dieterich Karree est situé à Düsseldorf-Pempelfort, quartier résidentiel très populaire situé à proximité du centre de la ville où les petits magasins, cafés, bars et restaurants abondent. Les logements ont été pensés pour attirer un large groupe cible et sont divisés en 10 immeubles résidentiels. Les immeubles résidentiels se situent au premier étage du bâtiment et entourent une cour verdoyante et calme.

Dieterich Karree est pourvu d’un rez-de-chaussée de 11.430 mètres carrés destiné au commerce de détail et dispose de 660 places de parking souterraines. Les locataires commerciaux principales sont les supermarchés Edeka et Aldi Süd, l’herboristerie dm-droguerie markt et la chaine de magasins de chaussures Deichmann. Dans la partie arrière du centre commercial se trouve d’autres magasins de proximité et un certain nombre de concepts de restauration. Dans les années à venir, Redevco prévoit un programme de rénovation majeur comprenant des améliorations en matière de durabilité et de performance énergétique.

Colliers a agi en tant que conseiller dans le cadre de la transaction au nom de Bayerische Versorgungskammer (BVK), le fonds de pension public le plus important d’Allemagne et responsable des investissements pour le Bayerische Architektenversorgung. Barings Real Estate, responsable de la gestion d’actifs, a géré la transaction au nom de BVK. Hogan Lovells, Düsseldorf (Redevco) et CMS Hasche Sigle, Hambourg (BVK) ont agi en tant que conseillers juridiques. Duff & Phelps a agi en tant que conseiller technique pour Redevco.