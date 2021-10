Composé d’un hôtel Renaissance (4*) de 149 chambres et d’un hôtel Moxy (3*) de 133 clés, le combo prend place dans le quartier tendance des anciens quais de Bordeaux mêlant atmosphères maritimes, industrielles et artistiques. Au total la superficie des deux hôtels est de 11 628 m² dont 7 818 m² pour le Renaissance et 3 810 m² pour le Moxy. Les deux actifs qui ont été développés en VEFA ont ouvert en mai 2021. Ancré dans son quartier, l’hôtel Renaissance accueille clientèle d’affaires, de loisirs ou habitants du quartier dans un cadre raffiné. L’entrée de l’établissement de 9 étages se fait par deux silos réhabilités ; les visiteurs découvrent ensuite un lobby étendu donnant sur un jardin et sur les Halles Bacalan. Équipé d’une superbe piscine intérieure avec vue sur la ville, l’hôtel dispose en outre de l’un des plus hauts rooftops de Bordeaux offrant une vue panoramique sur le Port de Lune et sur lequel le bar-restaurant Gina propose cocktails et spécialités italiennes.

Renaissance est l’une des enseignes premium du groupe Marriott recherchant la parfaite intégration dans chacun de ses quartiers d’implantation afin de proposer aux voyageurs des expériences mémorables et authentiques. En effet, chaque hôtel dispose de « Navigators Renaissance », experts de la ville et ses de environs, qui sont là pour aider les clients à découvrir les spécialités locales (monuments, saveurs, activités). Les établissements proposent également des événements dans les domaines artistiques (musique, arts, gastronomie) et offrent ainsi une véritable expérience culturelle à leurs clients. Élégant et abordable, le Moxy Bordeaux offre également de belles vues dégagées et de multiples services dans une décoration urbaine, tendance et dynamique. Sa terrasse aux allures de petite forêt offre une magnifique vue tout en jouxtant des silos chargés d’histoire. Créée en 2014, Moxy est l’enseigne lifestyle du groupe Marriott et vise à attirer les millenials comme les populations fuyant habituellement l’hôtellerie classique. Les hôtels Moxy proposent une véritable expérience et permettent à leurs hôtes de travailler, de s’amuser et d’interagir au sein d’hôtels design au style contemporain.

L’hôtel de 6 étages propose également un lobby, un espace de coworking, une salle de restauration servant des produits locaux, et un lieu de vie permanent pour la clientèle en rez-de-chaussée. Enfin, les chambres familiales, situées au dernier étage, disposent de terrasses offrant une vue imprenable sur les bassins à flot.

"Disposant d’une excellente desserte, les hôtels s’inscrivent dans un quartier en plein essor avec un fort dynamisme économique. La qualité de leur architecture, la finesse de leurs aménagements et leurs offres de services contribueront, à n’en pas douter, à en faire des établissements emblématiques de la capital bordelaise et des lieux incontournables de la vie du quartier d’ici peu. Parmi les rares hôtels sous enseignes anglo-saxonnes de la région de Bordeaux, le Renaissance et le Moxy bénéficieront également de l’attractivité de la Cité du Vin et du centre historique de Bordeaux. Il s’agit ainsi clairement d’une opération valueadd, fidèle à notre stratégie d’investissement", concluent Anna Cohen et Bertrand Pullès pour EXTENDAM.