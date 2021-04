Deskeo signe une toute nouvelle implantation dans le IXe arrondissement de Paris pour une surface totale de 1 175 m2 à proximité immédiate de la gare Saint Lazare.

L’atout de cet espace est incontestablement son adresse : au cœur du plus grand quartier d’affaires de Paris intra-muros, ultra connecté à 100 mètres de la gare, c’est le secteur le plus prisé des entreprises.

L’immeuble offre de très beaux volumes avec 3,50 m de hauteur sous plafond et de grandes baies vitrées pour des bureaux lumineux. Ambiance résolument contemporaine avec parquet, béton ciré et verrières pour un style industriel et double vitrage pour travailler au calme. Le dégagement sur la cour du Havre ouvre des perspectives inspirantes et inscrit les bureaux au cœur du charme de l’architecture Haussmannienne.

Les espaces proposés bénéficient d’une entrée indépendante et sont situés au 1er, 2e et 3e étage avec respectivement 224 m2, 751 m2 et 173 m2. Des emplacements de parking sont disponibles.

Ces trois niveaux, d’une capacité d’environ 140 postes, proposent des surfaces modulables permettant de s’adapter à tout type d’aménagement. Ils seront personnalisés pour leurs futurs occupants qui bénéficieront de l’offre "Offices" de Deskeo : espace privatif, contrat avec engagement flexible et prestations de services incluses.

Cette nouvelle prise à bail confirme le dynamisme de Deskeo et sa volonté d’étendre son offre parfaitement en phase avec le marché et les attentes des utilisateurs.

Ces surfaces sont d’ores et déjà disponibles à la réservation pour une installation à l’été 2021.

Benjamin Teboul, cofondateur de Deskeo : "Les entreprises recherchent davantage des hubs centraux, afin de limiter le temps de trajet de leurs collaborateurs. Afin de poursuivre notre développement, nous axons notre recherche sur de nouvelles surfaces sur des localisations stratégiques, très connectées et centrales, pour accueillir nos futurs clients. Cette nouvelle adresse rue d’Amsterdam y répond parfaitement."