Cette fin de l’année a été plutôt calme sur le marché de l’immobilier, néanmoins, contre toute attente, trois de nos banques partenaires ont décidé d’abaisser leur taux en décembre. Baisse comprise entre 0,05 et 0,10 points selon les durées.

Les banques ne devraient pas trop changer leurs grilles de taux d’ici 2019, et cela dans leur propre intérêt car les prêts restent leur principal produit d’appel. Les organismes bancaires ont tout à gagner à ne pas augmenter trop fortement leurs taux immobiliers pour continuer à attirer de nouveaux clients et rester compétitifs. C’est surtout pour les profils qui les intéressent le plus que les banques proposent les meilleur taux, en l’occurrence les primo-accédants, les clients à fort revenus ou avec un bel apport personnel. Selon les cas, les banques sont prêtes à faire de grosses décotes de taux pouvant aller jusqu’à -0,40pts sur le taux de base.

Cependant, l’emprunteur n’est pas à l’abris d’une éventuelle hausse des taux puisque cela fait 2 ans que tous les analystes annoncent un changement, qui semble cette fois-ci inéluctable. Pourtant, la croissance et l’inflation semblent marquer le pas. Ce ralentissement, s’il devait se confirmer, devrait réduire le potentiel de hausse des taux d’intérêt dans les prochains mois ! La concurrence entre les banques restant très forte, ces hausses de taux affichées n’ont quasiment pas d’impact pour les emprunteurs qui ont un bon profil.

Taux immobilier de Décembre 2018 (excellent profil)

Barème des meilleurs taux immobilier actuels :

Durée du prêt Meilleur / taux fixe / Mensualité [1] / Tendance

7 ans / 84 mois / 0,50% / 121,17 € / Hausse ↑

10 ans / 120 mois / 0,65% / 86,09 € / Stable =

15 ans / 180 mois / 0,80% / 58,97 € / Baisse ↓

20 ans / 240 mois / 1,00% / 45,99 € / Baisse ↓

25 ans / 300 mois / 1,25% / 38,83 € / Stable =