Cet immeuble de bureau, situé au 23-27 rue Daviel dans le 13e arrondissement de Paris, d’une surface totale de 6 400 m², a été construit dans les années 1970 et rénové en 2008-2009 par Ory architecture. Le bâtiment récent est bâti sur 9 étages et le bâtiment historique sur 10 étages. Il comprend 41 places de parking, des balcons et un toit-terrasse.

L’immeuble Daviel, loué à 4 locataires dont le principal est Pôle Emploi, dispose de tous les équipements optimaux et répond pleinement aux standards d’un bâtiment tertiaire : 2,7m de hauteur sous plafond, connecté au système de chauffage urbain (CPCU), lumière naturelle sur les deux côtés, 2 ascenseurs, un accès pour personnes handicapés dans les espaces loués par Pôle Emploi et des surfaces flexibles de 480m2 à 740m2.

« La cession de cet actif s’inscrit dans notre stratégie globale et permet de réduire l’exposition du fonds à Paris et disposer ainsi, de liquidités pour d’autres projets en cours ou futurs. Cette transaction permet à l’acquéreur de disposer d’un immeuble de bureaux parisien de taille moyenne, multi-locataires, avec des plateaux attractifs et fonctionnels », indique Chiara Randazzo, Head of Transactions DWS France, Luxembourg & Belgique.