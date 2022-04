Que ce soit à cause de difficultés financières ou pour développer une entreprise, un projet, de plus en plus de Français sont en quête de liquidités. Les circuits de financement classiques ne sont malheureusement pas accessibles à tous et près de 20% des propriétaires se retrouvent sans alternative. Il existe pourtant une solution sécurisante appelée « vente avec faculté de rachat », aussi connue sous le nom « vente à réméré ».

Upstone, plateforme d’investissement immobilier, s’associe à Solustone, premier marchand de biens solidaire, pour financer ce type d’opérations et, ainsi, apporter une aide financière aux ménages propriétaires, qui en ont besoin. « Grâce à sa communauté d’investisseurs, Upstone peut répondre aux besoins grandissants de financement des clients de Solustone », souligne Arnaud Romanet-Perroux, Directeur Général de Upstone.

Un dispositif très ancien

Si le mécanisme remonte au Moyen-âge, la vente avec faculté de rachat ou réméré est inscrite au Code Civil depuis sa promulgation en 1804 et est définie comme un pacte par lequel le vendeur se réserve la possibilité de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement de certaines charges.

Un fonctionnement en deux temps

Dans le montage mis en place, Solustone source l’opération nécessitant une vente à réméré. C’est alors qu’Upstone fait appel à ses investisseurs pour financer l’acquisition du bien immobilier à 60 % de sa valeur. Cette somme revient alors au vendeur qui continue d’occuper son logement, moyennant le versement d’une indemnité d’occupation.

L’ancien propriétaire vendeur dispose d’un délai maximal de cinq ans pour le racheter au prix initialement vendu, majoré d’une commission de 5 %. Sinon, Solustone se charge de la vente du bien et reverse les fonds au vendeur, après déduction du montant financé initialement.

La grande sécurité sur le capital permise par ce type d’opérations donne la possibilité à Upstone de proposer à ses investisseurs un rendement de 4 à 6% par an, distribué mensuellement pendant 12 à 24 mois.

Société à mission, Solustone aide, si nécessaire, les vendeurs à rebondir et à assainir leurs finances personnelles, pour qu’ils soient capables de racheter leur bien. « Solustone est née de l’envie d’apporter une solution responsable permettant aux propriétaires de protéger leur patrimoine, tout en libérant les liquidités dont ils ont besoin », explique Seb de Lavison, Président de Solustone.

Une démarche engagée

Outre l’aspect financier, c’est l’investissement responsable qui a intéressé la plateforme Upstone. « Nos investisseurs sont de plus en plus sensibles aux démarches en faveur de l’humain, ainsi qu’aux critères dits ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Nous étions donc convaincus par l’idée d’allier soutien à des propriétaires dans une période qui peut être difficile financièrement et rendement pour les investisseurs », explique Arnaud Romanet-Perroux. « Le portage immobilier en partenariat avec Solustone permet de proposer un nouveau produit, solidaire, responsable et sécurisé. Si aujourd’hui le marché reste confidentiel, il a un potentiel de développement qui mérite de le démocratiser, comme cela a été fait sur le financement de la promotion et des opérations de marchand de biens », ajoute-t-il.

Upstone a déjà finalisé une première opération pour un financement à hauteur de 45 000 euros, qui a attiré 48 investisseurs. Sur le long terme, Upstone vise, dans le cadre de la vente avec option d’achat, des levées de fonds allant de 3 à 5 millions d’euros par an.