Homunity clôture l’année avec 81 millions d’euros levés pour le financement de 71 projets (VS 249 projets depuis 2014). Elle fait ainsi partie des cinq plateformes référentes qui absorbent à elles seules près de 70 % du secteur du crowdfunding immobilier. Une collecte record malgré la crise que Quentin Romet, président d’Homunity, explique par le fait que « là où d’autres placements immobiliers ont des processus très archaïques, le crowdfunding immobilier fait preuve d’une grande modernité et souplesse grâce à son offre digitalisée. C’est cela qui lui a permis de s’imposer en quelques années dans le paysage des produits d’épargne ».

La société a également connu une croissance significative au niveau des remboursements avec 43 sorties positives et 22 millions d’euros remboursés (VS 36 millions depuis 2014), tout en conservant un taux de défaut de 0 %*. La collecte est, elle aussi, en hausse avec une moyenne par collecte de 1,1 million d’euros contre 723 000 euros en 2019, ce qui s’explique à la fois par l’envergure des opérations proposées et par le besoin croissant en fonds propres des promoteurs. « Nous avons prouvé notre capacité à lever des sommes de plus en plus importantes dans des délais relativement courts (1 mois), ce qui est indispensable pour répondre aux problématiques actuelles des opérateurs », précise Quentin Romet.

Contribuant ainsi à la relance économique du secteur immobilier, Homunity entend bien poursuivre sa croissance en 2021. Aussi, pour répondre aux attentes des investisseurs soucieux de réaliser un investissement responsable, Homunity proposera prochainement des projets immobiliers qui intégreront les thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Ainsi, en plus de soutenir l’économie réelle, et de répondre aux nouvelles attentes des investisseurs, Homunity générera un impact positif sur l’environnement et la société.