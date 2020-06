Dans un contexte économique marqué par la crise du Covid-19, le HCSF a procédé à un « examen des risques et des vulnérabilités affectant le secteur financier français ». Si l’institution a noté une baisse d’activité du marché immobilier pendant la période de confinement, elle prévoit « une reprise rapide ».

Mais le HCSF demeure clair. Il maintient ses recommandations de décembre 2019 limitant l’octroi des crédits, c’est-à-dire la limitation de la durée des prêts à 25 ans et un taux d’effort maximum à 33 % des revenus nets du ménage. Et d’ajouter « Le Haut Conseil continuera à suivre attentivement les développements du marché immobilier au regard de l’évolution de la conjoncture économique ».

« Il est dommage que cette règle du 33% d’endettement maximum ne soit pas remplacée ou au moins associée avec la notion de reste à vivre (comme c’était d’ailleurs le cas avant décembre 2019), cela permettrait une analyse prudente du dossier mais plus en adéquation avec le concret » explique Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.com. « En effet, il semble de bon sens de regarder quels sont les revenus restant après opération, car entre un couple qui gagne 2800€ à 2 et un couple qui gagne 5000€, le reste à vivre avec la règle des 33% d’endettement ne sera évidemment pas le même ».

Exemples

Un couple qui gagne 5000€ avec 33% d’endettement, RAV = 3350€.

Ce même couple à 35% d’endettement, RAV= 3250€

Cela reste confortable

Un couple à 2800€ à 2

RAV à 33% = 1876€

RAV à 35% = 1820€

Un couple perçoit 4500€ de revenus.

A 33% d’endettement, ils empruntent 293 000 €

A 35%, ils emprunteraient environ 308 000€

Il reste donc 15 000€ à trouver pour un écart de mensualité de moins de 100€.