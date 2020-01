Commerz Real a vendu à un fonds géré par Crédit Suisse Asset Management, la société propriétaire de l’immeuble de bureaux Cap Sud situé à Montrouge, près de Paris. Il se trouvait jusqu’à présent dans le portefeuille du fonds immobilier ouvert Hausinvest.

L’immeuble, d’une surface locative de 12 500 mètres carrés, avait fait l’objet, en 2017, d’une importante modernisation et d’un repositionnement en tant que bien immobilier multi-locataire. Un nouveau concept de lobbying et de service a été développé et de nouvelles offres comme des salles de réunion communes, des espaces de coworking, des douches et des vestiaires, des emplacements de stationnement pour vélos ainsi que des bornes de recharge pour véhicules électriques ont été ajoutées. Le restaurant, la cafétéria et un patio ont en outre été rénovés et modernisés. Sur le plan architectural, la restructuration est principalement axée sur des éléments naturels et modernes comme le bois, le béton et les éléments de verdure.

Pour cette opération Commerz Real a été accompagné par Fidal et son partenaire, l’Office Notarial de La Madeleine Paris.

Conseils de l’opération :