La période du confinement a ainsi été productive pour le département Property Management, qui compte à ce jour 50 collaborateurs et 1 million de m² sous gestion.

« Dans ce contexte post-covid, nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec la Société Commerz Real et la remercions pour sa confiance. Nous partageons avec les équipes de Commerz Real les mêmes valeurs fondamentales, à savoir la cohésion d’équipe et un management humain. Dans le métier parfois compliqué du Property Management, l’esprit d’équipe est une valeur incontournable que nous revendiquons au quotidien et qui s’avère plus que jamais être un formidable atout. Avec ce nouveau mandat, l’équipe Property Management confirme son savoir-faire dans la gestion d’actifs prime et offrant un haut niveau de services à ses locataires. Nos spécialistes restent force de proposition en termes d’innovation et d’organisation pour permettre à nos clients de se différencier sur le marché. » commente Sabina Garevski.