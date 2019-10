Il est manifeste que la Banque centrale européenne (BCE) a radicalement changé sous la présidence de Mario Draghi. Son mandat ainsi que celui de plusieurs membres du Directoire de la BCE prennent fin en 2019. Outre le départ du président Mario Draghi le 31 octobre prochain, le vice-président de la BCE Vítor Constâncio a vu son mandat s’achever le 31 mai 2018, le chef économiste, Peter Praet a quitté la BCE le 31 mai et d’autres vont quitter leur poste d’ici la fin de l’année. Enfin, il faut ajouter à ces départs, la démission surprise de Sabine Lautenschläger pour marquer son opposition à la relance du programme d’achats d’actifs, qui sera effective au 31 octobre 2019. C’est donc une grande partie de l’équipe qui a vécu la crise de la zone euro et qui a pris des mesures exceptionnelles pour faire face aux défis de l’inflation ultra-basse et du maintien de l’unité de la zone qui quitte l’institution.

« Dans cet ouvrage, Comment les années Draghi ont changé la BCE, nous avons tenté de faire le bilan en abordant de façon synthétique une dizaine de thèmes qui nous ont semblé représentatifs des changements majeurs qu’a connus l’institution de 2011 à 2019 sous la présidence de Mario Draghi » expliquent les auteurs.

Même si la majorité des chapitres est consacrée aux évolutions de la politique monétaire, l’ouvrage aborde également l’évolution de la communication et les nouvelles prérogatives de la BCE, notamment en matière de surveillance bancaire.

« Les banques centrales ont été au cœur de l’actualité économique ces dix dernières années mais elles joueront à n’en pas douter un rôle déterminant sur la décennie qui arrive et elles continueront de mettre au point de nouveaux outils. Il est d’ailleurs vraisemblable que de nouvelles prérogatives leurs seront attribuées et qu’elles prendront part aux grands défis du XXIème siècle, comme la lutte contre le changement climatique ou celle contre les inégalités. Ce livre offre des clés de lecture sur tous ces points en se focalisant sur la BCE » conclut Valérie Baudson, directrice générale de CPR AM qui a soutenu l’écriture de cet ouvrage et signe l’avant-propos.

Dès aujourd’hui, l’ouvrage sera disponible chez les principaux libraires en magasin et e-commerce.

Les droits d’auteur seront reversés à deux associations dont les engagements sont chers aux auteurs et à CPR AM : l’Ecole de la 2e Chance (E2C) d’une part, qui favorise l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, et Reforest’Action, d’autre part qui agit en faveur de la reforestation en France et dans le monde.