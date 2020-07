✔ De nombreux Français ont mal vécu le confinement dans leur logement

Comme on pouvait s’y attendre l’enfermement a été difficile à vivre pour de nombreux Français. En effet, 29% des personnes interrogées estiment avoir mal vécu le confinement au sein de leur logement. Bien évidemment, un logement trop petit est la première cause de ce mal être (72%). Le manque d’extérieur privé est le second critère le plus cité (50%), viennent ensuite les nuisances sonores (22%) ou encore l’accès difficile aux commerces de proximité (17%).

✔ Des critères d’achat qui ont fortement évolué après le confinement

Avant la crise sanitaire et le confinement, 61% des répondants avaient déjà un projet d’achat immobilier. Parmi ces porteurs de projet, près de la moitié (42%) a avoué que leurs critères d’achat ont évolué à la suite du confinement.

Si l’objectif d’achat n’a pas changé avant et après le confinement (87%) pour une résidence principale et 13% pour un investissement locatif), d’autres critères ont été totalement modifiés. L’exemple le plus notable concerne le type de bien. Avant le confinement, 64% des futurs acquéreurs souhaitaient acheter une maison. Ce chiffre est passé à 81% après le confinement ! Le manque d’espace et d’extérieur les a donc incités à s’orienter vers les maisons.

✔ La province et les petites villes, les destinations privilégiées des futurs acquéreurs

Autre critère ayant connu une évolution conséquente, le lieu d’acquisition. 74% des porteurs de projet avaient pour objectif de s’installer en province avant le confinement. Après deux mois de confinement, ils étaient 88% à vouloir éviter l’Ile de France, soit une hausse de 14 points.

Plus précisément, cela se traduit par une volonté des ménages de s’orienter davantage vers des villages (+2 points) et des petites villes (+6 points) plutôt que des métropoles (-11 points).

Les ménages aspirent à plus de calme et de tranquillité. Effectivement, si 66% des sondés souhaitaient avant le confinement acheter leur résidence principale en ville, ils ne sont actuellement plus que 44%. Une différence importante de 22 points, au profit des zones rurales. S’ils étaient seulement 37% à vouloir s’installer à la campagne, c’est aujourd’hui plus d’une personne sur deux qui choisirait cet environnement pour y poser ses valises.

Les Français préfèrent donc s’orienter vers des zones plus rurales tout en restant proches des commodités (commerces de proximité, écoles, transports…), puisque 86% d’entre eux ont cité ce critère comme important (+ 28 points).

Durant le confinement, l’impossibilité de se déplacer librement a mis en lumière toute l’importance des commerces de proximité (boulangeries, supérettes, marchés…). En revanche, le besoin de trouver son nouveau logement proche de l’ancien n’est plus un critère influant : 26% des réponses avant le confinement contre seulement 6% après. Cette évolution se traduit également par la volonté des acquéreurs potentiels d’élargir leur périmètre de recherche après le confinement : 88% d’entre eux s’estiment prêts à viser plus large pour trouver leur bien.

✔ Une surface plus grande et un extérieur : les deux principaux critères

À la suite du confinement, nombreux sont les ménages à avoir pris conscience que posséder de grands espaces au sein de leur logement était indispensable. On constate que 79% des sondés qui avaient un projet immobilier avant la crise sanitaire, souhaitaient changer de bien pour posséder une superficie plus grande. Après confinement, c’est la quasi-totalité des futurs acquéreurs soit 98% qui souhaitent posséder une superficie plus grande que leur logement actuel. Dans le même sens, on remarque qu’avoir son propre extérieur est l’une des caractéristiques essentielles pour les Français. Aujourd’hui ils sont 85% à rechercher un bien possédant un extérieur privatif, contre 47% avant le confinement. Mais ce ne sont pas les seuls critères qui se sont ajoutés aux projets des répondants. S’il y a quelques mois seulement, 5% souhaitaient posséder une piscine, ils sont maintenant 31% à avoir inclus ce plaisir au sein de leur projet immobilier.

✔ Des projets immobiliers mis à l’arrêt pendant le confinement

Si le confinement a fait évoluer les critères d’achats de nombreux ménages, il a aussi freiné l’avancée des projets immobiliers déjà en cours. Entre la difficulté d’effectuer une visite d’un bien, de signer le compromis de vente ou d’obtenir son crédit immobilier avec des banques mobilisées pour les entreprises, pas moins de 68% des projets immobiliers ont été interrompus pendant cette période.

Malgré tout, certains futurs acquéreurs ont pu poursuivre leur projet immobilier grâce à une relation à distance avec les professionnels qui les accompagnent. Ainsi, le téléphone a été utilisé dans 41% des cas et le mail dans 58% des cas. La relation client a donc été maintenue grâce à ces moyens mais il existe une donnée bien plus intéressante. 50% de ces ménages ont réussi à faire avancer leur projet immobilier grâce aux outils digitaux (recherche de bien en ligne, dépôt de pièces justificatives en ligne, signature électronique…) proposés par les agents immobiliers, banquiers, notaires et autres professionnels, qu’il s’agisse de la recherche du bien, de sa contractualisation ou de l’obtention du financement. La digitalisation des parcours clients a donc été l’une des clés pour faire face à l’impossibilité de se déplacer.

✔ Certains ménages en difficulté pour payer leurs mensualités

Comme attendu, la crise sanitaire et économique a impacté le pouvoir d’achat des Français. Ils sont 42% à estimer avoir perdu en pouvoir d’achat durant cette période. Plus de la moitié des personnes interrogées (52%) a connu ou connaît encore le chômage partiel. Cela influe par conséquent sur leurs finances quotidiennes puisque 19% des sondés éprouvent des difficultés à payer leurs mensualités ou leur loyer.

Pour faire face à cette situation financière délicate, les répondants estiment que la renégociation de crédit immobilier (61%) et le changement d’assurance emprunteur (37%) sont les deux principaux moyens d’économiser sur leurs mensualités.

✔ Les Français ont décidé de se lancer dans un nouveau projet immobilier pendant le confinement

Cette période de confinement a fait naître de nouvelles envies chez les Français. Si parmi les répondants 39% n’avaient pas de projet immobilier avant le confinement, 50% d’entre eux sont maintenant prêts à se lancer dans l’achat d’un bien immobilier. La majorité de ces futurs acquéreurs (83%), souhaitent accéder à la propriété ou changer de résidence principale. Pas surprenant, 84% d’entre eux recherchent une maison en province. Pour apporter davantage de précisions, penchons-nous sur le type d’agglomération choisi. On constate que les destinations privilégiées pour près d’un acquéreur sur deux sont les villages de moins de 5000 habitants et les petites villes comprises entre 5 000 et 20 000 habitants. Le bien idéal pour 92% des sondés devra posséder un extérieur, pour 68% être plus grand que leur logement actuel et enfin pour 18% posséder une piscine. A la recherche de calme et de nature, ils souhaitent profiter de leur logement et de ses extérieurs, d’ailleurs 57% se dirigeront vers une maison de campagne.