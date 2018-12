Parmi les 6 massifs français, les Alpes du Nord est le plus cher : les appartements et chalets y coûtent en moyenne 5 026 euros/ m². Et Val d’Isère prend la tête du classement des stations de ski avec un prix moyen de 10 391 euros/ m², comparable aux prix parisiens.

Ces prix s’expliquent par la présence dans les Alpes du Nord, des plus grands domaines skiables français et des stations ayant le plus d’infrastructure, prisées par une clientèle aisée française (notamment francilienne) et internationale.

Dans les Alpes du Sud, Auron arrive en haut du podium.

Les prix sont inférieurs aux Alpes du Nord, essentiellement en raison d’un manque d’accessibilité. Ainsi, ces stations sont principalement recherchées par les habitants du PACA. De plus, ces stations sont en moyenne de moindre envergure que celles des Alpes du Nord.

Dans les Pyrénées, Saint-Lary Soulan est la station la plus cotée (2820€/m²).

Les stations situées dans les Pyrénées sont plébiscitées par les Toulousains, voire les Bordelais ayant un pouvoir d’achat immobilier inférieur à celui des Franciliens.

Par ailleurs, ces stations de ski sont peu concernées par une clientèle étrangère (mis à part espagnole).

Autres enseignements de l’étude :