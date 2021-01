Colonies, qui se positionne sur le marché en pleine croissance du coliving, annonce l’ouverture de sa première maison à Marseille, intitulée Zénith en hommage au Sud et au soleil. Son concept clé en main ambitionne de séduire les personnes à la recherche d’un lieu de vie facile à louer, flexible et accueillant. Une recette qui semble fonctionner puisque les locataires de Colonies restent en général plus d’un an dans leur logement et la durée de séjour moyen ne fait que s’allonger au fil des ouvertures.

Réinventer la colocation

La résidence Zénith, ancienne demeure d’une figure notable de Marseille magnifiquement rénovée, est située à proximité du Palais Longchamp. Cette belle bâtisse au style authentique, d’une surface totale de 460 m2, dispose notamment d’une salle de divertissement, d’un espace buanderie, et de deux cuisines. Avec ses 18 chambres privées et des espaces communs desservis par des escaliers sur trois niveaux, les équipes de Colonies l’ont imaginé comme l’endroit idéal pour commencer une aventure de coliving dans la ville de Marseille. Côté extérieur, la maison possède un grand jardin arboré d’une surface totale de 900m² avec hamacs derrière la maison, un espace barbecue et une terrasse rooftop orientée plein sud.

Dans la résidence, plusieurs formats de logement seront disponibles pour les aspirants locataires : chambre avec salle de bain privée, studio ou même T2.

Côté design, toute la décoration intérieure a été pensé autour d’un moodboard Zénith / Sud/ Jaune / Citron. Une œuvre d’art, réalisée par l’artiste Moïna Strauss, vient décorer la bâtisse autour des symboles de Marseille : poisson, soleil, pastis, pétanque. L’équipe de designers de Colonies a également travaillé à restaurer et mettre en valeur tous les atouts de la maison qui la rendent authentiquement marseillaise : tomettes marseillaises, tuiles de toit ...

Au sein de Zénith, comme dans les autres résidences, Colonies assurera à ses locataires un ensemble de services inclus dans le tarif : assurance logement, eau, chauffage, électricité, mais aussi petits consommables, internet haut débit, et ménage… ainsi qu’un « welcome kit » pour les nouveaux résidents. Enfin, Colonies promet une très grande flexibilité à ses coliveurs, avec des démarches simplifiées : la seule garantie demandée est une preuve de la situation financière du locataire ainsi qu’une pièce d’identité.

Prix : de 650€ pour une chambre à 1090€ pour un T2