Forte de sa position de leader sur le marché français du financement participatif immobilier, ClubFunding annonce une nouvelle étape de son développement et s’internationalise. Les investisseurs de la plateforme ont participé à un premier projet international, situé à Majorque, en quelques minutes.

Depuis sa création en 2015, la plateforme a permis le financement via émission d’obligations de près de 380 projets pour plus de 350 millions d’euros investis. Une croissance qui confirme l’attrait et la pertinence de ce modèle de financement dans un secteur résilient, celui de l’immobilier.

ClubFunding entame une nouvelle étape de son développement. Grâce à son expérience acquise depuis 6 ans sur le marché français, la plateforme proposera désormais une nouvelle option de diversification géographique en offrant la possibilité à sa communauté d’investir sur des projets situés en Europe.

Un premier projet aux Îles Baléares

La plateforme a ainsi proposé à ses investisseurs un premier projet international le vendredi 18 juin. Une opération située à Deià, un village classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, à 40 minutes de Palma de Majorque, sur la côte ouest de l’île. Sur ce projet, LEFT BANK recherchait un financement de 750 000 € afin d’acquérir un actif recherché, un immeuble composé de 5 appartements, avant de le rénover. La somme a été collectée en quelques minutes sur la plateforme.

Présent en France, en Espagne et au Portugal, LEFT BANK est un opérateur value-add spécialisé dans le repositionnement et la revalorisation d’actifs dans le cadre d’une démarche environnementale optimale. Grâce à l’accompagnement de ClubFunding, l’entreprise poursuit son développement à l’international.

La première pierre d’une ouverture européenne

« Ce premier projet à l’international marque une nouvelle étape dans la croissance de ClubFunding. Fort de notre positionnement sur le marché français, nous souhaitons désormais offrir à nos investisseurs de nouvelles opportunités d’investissements porteuses au niveau européen » explique Gautier Allard, Directeur Général de ClubFunding.

« Nous sommes ravis d’être accompagnés par ClubFunding sur cette opération d’exception, située au cœur du village de Deià, sur l’île de Majorque. D’autres projets situés en Espagne et plus largement en Europe viendront compléter cette première collecte réussie dans les mois à venir » commente Guillaume de Montalier, Président de LEFT BANK.