Les trois frères de la famille Roulet et leurs épouses, propriétaires de l’établissement, ont exploité pendant 50 ans cet hôtel-restaurant entièrement créé par leurs parents et spécialisé dans l’accueil de la clientèle de groupe autocariste.

Idéalement situé à proximité d’Avignon, d’Uzès et du Pont du Gard, entouré de vignes et disposant d’un grand terrain avec piscine, il est l’unique établissement dans la région capable d’accueillir quatre autocars en même temps. « Nous avons construit une relation de confiance avec la famille Roulet depuis une dizaine d’années et sommes ravis de les avoir accompagnés dans ce passage de flambeau chargé d’émotion. Ils vont pouvoir profiter d’un repos bien mérité. La création de valeur importante que représente cet établissement a séduit de nombreux investisseurs lors de sa commercialisation qui n’aura duré que 6 mois » précise Thomas Krynen, responsable régional du bureau Christie & Co d’Aix-en-Provence qui couvre le secteur de l’arc méditerranéen.

Les vendeurs se montrent très satisfaits du processus de vente : « Nous connaissons Thibault Lebray et Thomas Krynen depuis bientôt 10 ans. Dès lors qu’ils ont eu notre feu vert, ils ont su gérer avec efficacité et professionnalisme la vente de notre hôtel atypique. Nous avons d’ailleurs été surpris par le nombre de visites qu’ils ont organisées. Après 50 ans de travail en famille dans cet hôtel, c’est avec un pincement au cœur mais heureux que nous laissons notre établissement entre les mains de Damien à qui nous souhaitons prospérité et réussite. »

C’est Damien Sellito, jeune hôtelier marseillais d’une trentaine d’année qui devient l’heureux propriétaire de La Fenouillère. Avec 10 années à la direction de son propre établissement et différentes missions de management de transition dans l’hôtellerie pour le compte d’investisseurs, il va redynamiser l’exploitation de cet établissement. Il compte conserver la clientèle fidèle de groupes et développer la clientèle individuelle loisir et affaires, jusqu’alors inexistante dans le mode d’exploitation précédent. « Cet établissement a une histoire, il a été pensé et développé de toutes pièces par une même famille depuis trois générations. Après un an et demi de recherches, j’ai tout de suite su que j’allais y poser mes valises dès ma première visite, l’agence Christie & Co m’a accompagné avec professionnalisme tout au long des négociations. Le défi d’aujourd’hui est de moderniser le fonctionnement de cet établissement tout en préservant sa spécificité, l’accueil des groupes et autocars. » précise le repreneur. Son emplacement, les nombreuses entreprises du secteur, sa proximité de la sortie d’autoroute et de la gare TGV d’Avignon devraient lui permettre d’accroitre le chiffre d’affaires.