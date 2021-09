Carmignac annonce la nomination d’Abdelak Adjriou en qualité de gérant du fonds Carmignac Portfolio Global Bond. Ce fonds obligataire international investit de manière flexible et opportuniste sur les taux, le crédit et les devises dans le monde entier pour mettre en œuvre une allocation de conviction et non benchmarkée. La stratégie d’investissement de ce fonds noté 4 étoiles Morningstar [1] reste inchangée. Abdelak Adjriou intègre Carmignac à Paris le 1er septembre et reporte à Rose Ouahba.

Fort d’une solide expérience dans la gestion active et flexible de fonds obligataires internationaux, il était jusqu’à présent gérant chez American Century Investment, où il a lancé la stratégie Total Return sur les marchés émergents et assurait la gestion des couvertures du risque de change de l’ensemble de la gamme obligataire (800 millions USD d’actifs sous gestion). En 2018, il s’est également vu confier la gestion d’un mandat obligataire « unconstrained » représentant un encours de 1,2 milliard de dollars.

Abdelak a débuté sa carrière aux États-Unis en janvier 2001, en tant que développeur chez IBM. Il a rejoint HSBC Asset Management à Paris en 2005, d’abord comme analyste quantitatif en charge des solutions de couverture, puis comme gérant d’un fonds Absolute Return sur les marchés développés. Il a par la suite géré un fonds Total Return sur les marchés émergents à New York. Abdelak Adjriou est titulaire d’un master en calcul stochastique de l’Université de Paris VII Jussieu et d’un master en informatique de l’ESSI (groupe ENSI).

Rose Ouahba, Responsable de l’équipe Taux chez Carmignac, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Abdelak au sein de notre équipe de gestion. Ses expériences probantes en tant que gérant et son expertise des marchés développés et émergents, de l’allocation sur les devises, le crédit et la gestion de la duration seront de précieux atouts pour gérer Carmignac Portfolio Global Bond, l’un des piliers de notre gamme obligataire lancé il y a près de 15 ans. »