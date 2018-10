Un service sur-mesure pour libérer les professionnels du patrimoine de leurs tâches administratives

L’investissement immobilier occupe une place croissante dans l’activité des professionnels du patrimoine. Si leur rôle et leurs conseils sont essentiels en amont de la réservation d’un actif immobilier, une fois celle-ci réalisée suivra un long et fastidieux travail administratif particulièrement chronophage et peu valorisant. Avec la conciergerie CREDIFINN propose aux professionnels du patrimoine de prendre en charge l’intégralité du traitement d’un dossier au-delà de la réservation et ainsi permettre à ces derniers de se concentrer sur les missions à haute valeur ajoutée les plus rémunératrices.

Intermédiaire de banque, affilié au groupe Consultim - leader sur le marché de l’investissement immobilier - CREDIFINN est spécialisé depuis plus de 15 ans dans le financement des projets d’investissements locatifs.

Au cours de ces dernières années, ses dirigeants n’ont pu que constater l’accroissement des contrôles obligatoires et conformités auxquels sont astreints les professionnels du patrimoine. Ces vérifications sont non seulement chronophages, elles ne créent pas de chiffre d’affaires, mais elles peuvent en plus engendrer des conflits d’intérêt avec les clients.

Cette réalité a incité CREDIFINN à concevoir une offre sur mesure, quel que soit le fournisseur, dédiée aux professionnels du patrimoine désireux de se libérer du temps : La Conciergerie.

Ce service permet de déléguer toute la gestion administrative des ventes, depuis la réservation jusqu’à la signature chez le notaire. L’objectif ? Augmenter la satisfaction clients, accélérer le processus de vente et permettre aux professionnels du patrimoine de se concentrer sur leur valeur ajoutée : le conseil.

Concrètement, avec la prestation Conciergerie, le conseiller CREDIFINN prend directement contact avec l’investisseur et rend compte à son conseiller en gestion de patrimoine de l’avancement du dossier tout au long du projet.

Un interlocuteur dédié, des outils et des process sur-mesure

CREDIFINN propose à ses partenaires une gestion simplifiée de leurs dossiers grâce à un interlocuteur unique, interface entre les différentes parties prenantes : banques, promoteurs, notaires clients et notaires promoteurs.