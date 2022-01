CORUM a profité de l’engouement des investisseurs pour ces deux secteurs pour réaliser une plus-value de 10 M€, reversée sous forme de dividendes aux associés CORUM Origin.

Une plus-value de 10 M € reversée aux associés de la SCPI CORUM Origin

Acquis par CORUM Origin en mai 2016 pour un montant de 24,2 M€, le premier immeuble est situé à Monselice, ville de la province de Padoue au nord-est de l’Italie, une des plus grandes zones industrielles d’Europe. Ce bâtiment industriel est occupé par GIMI, leader dans la production de séchoirs en Europe. Il a été vendu 32 M€, dégageant une plus-value de près de 8 M €. Quant au second immeuble, il fait partie de la zone d’activités « Energy Park » située à Vimercate, à 20 km de Milan. Acquis en 2017 pour un montant de 17,3 M€, l’immeuble a été vendu 19,5 M€ permettant une plus-value de plus de 2 M€. Il s’agit d’un centre scientifique loué à des acteurs de l’industrie pharmaceutique et de la santé.

La plus-value a directement été reversée aux associés de la SCPI présents au moment de la vente en décembre dernier. La redistribution immédiate des plus-values sous forme de dividende est conforme à la politique de CORUM. Elle vise à préserver les épargnants du risque de dilution potentielle du dividende propre aux SCPI à capital variable en fort développement. Elle répond également à un besoin d’équité pour les épargnants.

Des nouvelles cessions qui illustrent la stratégie opportuniste de CORUM Origin

Saisir les opportunités de marché est dans l’ADN de CORUM Origin, afin de tenter de dégager des plus-values venant consolider l’objectif de rendement [1] de 6 %, atteint ou dépassé chaque année depuis 10 ans. En 2021, CORUM Origin a délivré un rendement de 7,03 % pour ses associés. Après 10 ans, le taux de rentabilité interne (TRI) de CORUM Origin s’établit à 6,60 %.

Cette cession témoigne une fois encore de la capacité de CORUM Origin à générer de la valeur pour ses associés via la vente d’immeubles, dans des secteurs tels que la santé ou la logistique, dont l’attractivité s’est renforcée au cours des dernières années. En un an, CORUM Origin a réalisé 9 opérations pour un montant total de 190 M € dont les principales sont la vente de deux immeubles du secteur biotech dans un centre spécialisé dans la biotechnologie et la santé à Leiden aux Pays-Bas pour 41 M€ en juillet 2021, et plus récemment la vente d’un lot de huit hôtels de l’enseigne B&B Hotels en Espagne pour 49 M€.

Philippe Cervesi, Directeur de l’immobilier chez CORUM déclare : “Avec cette opération, nous continuons de mettre en œuvre notre stratégie d’investissement à contre-courant du marché, toujours dans l’intérêt des épargnants, ce qui a fait la réputation de nos SCPI. La crise de la Covid-19 a en effet été génératrice d’inquiétudes, mais elle a été surtout propice à la création d’opportunités que nous avons souhaité saisir. Cette nouvelle opération en est l’une des illustrations. Depuis le début de la crise, l’immobilier logistique et de santé attire les investisseurs alors qu’ils étaient il y a quelques années encore délaissés. Chez CORUM, nous avons fait le choix d’investir dans ces deux secteurs lorsqu’ils étaient alors peu attractifs à des prix bas et avec des taux de rendement élevés. Nous sommes ravis de les vendre aujourd’hui et de réaliser une plus-value significative (10 millions d’euros) reversée à nos associés.”