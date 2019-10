Une architecture contemporaine en symbiose avec son environnement

« Liberty » déploie 56 logements : 4 studios, 16 T2, 26 T3 et 10 T4, répartis sur 2 bâtiments, édifiés autour du Jardin de la Grenouillère, d’une place de 3 000 m2 et d’un vaste mail piétonnier bordé de chênes. Les logements offrent de généreux volumes, prolongés par des terrasses privatives, loggias ou espaces verts communs. Imaginée par l’agence d’architectes RVA, la résidence a été pensée comme une véritable parenthèse de nature en centre-ville.

Des espaces extérieurs dédiés à la convivialité et à l’échange entre résidents, qui souligne toute l’ambition environnementale du Groupe Gambetta à travers ce programme.

La résidence dispose également de serres sur les toits et de carrés potagers, synonymes de qualité de vie pour les occupants. Les logements offrent des prestations de standing : parquets stratifiés et carrelages, volets roulants électriques dans les séjours, larges baies vitrées, volets roulants électriques, et espaces de stationnement sécurisés.

La résidence remplit les critères de 2 labellisations environnementales : « BiodiverCity » (certifiant la performance de projets immobiliers prenant en compte la biodiversité, par une approche associant le vivant et la construction), et « Habitat et Environnement ».

Des appartements en phase avec les attentes des propriétaires occupants comme des investisseurs

25 logements sont proposés sous le régime du PSLA, permettant à des ménages respectant un plafond de ressources d’acquérir leur résidence principale avec une TVA réduite à 5,5 %, et à des conditions favorables (prêt à taux zéro et exonération de taxe foncière). Les appartements sont disponibles à la vente à partir de 105 000 € pour les 2 pièces, 145 000 € pour les 3 pièces et 185 000 € pour les 4 pièces. Les 31 autres appartements s’adresseront autant à des propriétaires occupants qu’à des investisseurs qui pourront bénéficier du dispositif de défiscalisation Pinel.

L’écoquartier Monconseil : un véritable écrin de verdure au cœur de Tours

Liberty prend place au cœur d’un tissu urbain à la fois dynamique et porteur de qualité de vie : offrant un cadre de vie agréable et de vastes espaces paysagers, l’écoquartier Monconseil a remporté le prix « Qualité du projet à la vie de quartier » lors du concours national Ecoquartiers de 2011. Toute proche du tramway (ligne A) et desservie par plusieurs lignes de bus, la résidence se trouve à proximité immédiate d’une importante zone tertiaire (l’Aéronef), accueillant une cinquantaine d’entreprises. Proche de nombreux commerces et services – 7 minutes à pieds de l’espace commercial de l’Horloge et de la médiathèque François Mitterrand, et 10 minutes de la piscine et du stade des Tourettes – Liberty permet un accès rapide et facile au Vieux-Tours et au centre-ville, et à de nombreux établissements scolaires (écoles maternelles, primaires, collèges, lycées et IUT). La livraison du programme est prévue pour le 1er trimestre 2022.

Fiche technique Liberty

Promoteur : COOPEA (Gérant) et Groupe Gambetta

Architecte : Agence RVA

Nombre de logements : 56 logements

Nombre de places de stationnement : 58