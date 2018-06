Réhabilitation d’un bâtiment historique

Le bâtiment qui abritait autrefois la manufacture Belin construite en 1902 va être réhabilité en logements. La façade principale en brique, typique des ensembles industriels du 19ème siècle, sera conservée et rénovée, donnant un cachet exceptionnel au site. Les 96 appartements, du studio au 4 pièces ainsi que les 3 maisons de ville de deux étages, disposeront de grands volumes aménageables et d’espaces extérieurs : terrasses, balcons ou jardins privatifs. Un parking de 114 places prendra place au sous-sol. Les appartements bénéficient, par ailleurs, de la TVA réduite à 5,5% (sous conditions de ressources).

« Global Color Concept » - La résidence « Graindorge » s’inscrit dans la démarche « Global Color Concept » qui permet à chaque acquéreur d’un appartement de définir, en amont, l’ambiance qu’il souhaite pour son futur logement grâce aux conseils d’un décorateur.

Qualité environnementale - En matière environnementale, la résidence répondra aux exigences de la Réglementation thermique 2012 (RT 2012).

Bonne accessibilité - Proposant une vie de quartier agréable à deux pas de Paris et à proximité immédiate des commerces, cinémas et restaurants, la résidence « Graindorge » se situe à 9 minutes à pied du Métro Gallieni (ligne 3), et à proximité des lignes de métro 9 et 11. De nombreux bus sont accessibles dans un rayon de 700 m.

Succès commercial - Le programme est déjà commercialisé à plus de 70%. Les travaux ont débuté en avril 2018 et la livraison est prévue au 2ème trimestre 2020.