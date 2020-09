Investisseur institutionnel historique majeur dans le secteur immobilier, CNP Assurances a créé un support en unités de compte spécifique, CNP IMMO PRESTIGE, qui permet à ses clients d’accéder aux actifs immobiliers les plus prestigieux en assurant des performances régulières avec un niveau de frais maîtrisés.

Afin de valoriser le capital et sécuriser les rendements locatifs, ces investissements dans des immeubles exclusivement parisiens obéissent aux exigences de qualité à la fois des emplacements - dans le quartier central des affaires -, des immeubles - tous labélisés selon les plus hauts niveaux de qualité environnementale et de performance énergétique - et des locataires, lesquels représentent essentiellement des sièges sociaux de grandes entreprises françaises.

Exclusivement réservé aux clients de CNP Assurances, qui détient l’ensemble de ces actifs immobiliers dans son portefeuille, le support CNP IMMO PRESTIGE est accessible au sein de la gamme de contrats d’assurance vie ou de capitalisation de CNP Patrimoine.

Véritable outil de diversification, le support CNP IMMO PRESTIGE est accessible dès 5 000 €. Investi à 95 % dans l’immobilier de prestige traditionnellement réservé aux investisseurs institutionnels, il offre un potentiel de rendement immédiat et sur le long terme, avec une liquidité assurée par CNP Assurances ainsi que des frais maîtrisés à la souscription et en gestion (2 % de frais d’entrée, 1,06 %TTC de frais de gestion annuels).

« Dans le contexte persistant actuel de taux bas et de forte volatilité des actifs financiers, CNP IMMO PRESTIGE représente une véritable opportunité d’investir dans l’immobilier de prestige parisien, plus résilient en cas de crise et potentiellement plus rentable sur la durée. CNP Assurances est heureuse de pouvoir faire profiter ses clients du meilleur de son patrimoine immobilier et de son expertise dans ce domaine d’investissement » explique François Guilgot, co-directeur de la business unit Ingénierie et Clientèle Patrimoniale de CNP Assurances.

« Cette nouvelle offre représente le fruit du travail collectif des experts du département « Ingénierie » de la nouvelle business unit dédiée au développement des UC et à la clientèle patrimoniale en collaboration avec la direction des investissements. Elle permet d’illustrer notre volonté et nos capacités à développer une offre UC diversifiée, portée par de nouvelles classes d’actifs et par des solutions innovantes en réponse aux nouvelles attentes de nos assurés » précise Cécile Blondeau-Dallet, co-directrice de la business unit Ingénierie et Clientèle Patrimoniale de CNP Assurances.