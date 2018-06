Une tour de 19 étages, reflet d’un parti pris architectural audacieux et élégant

Dénommé CHROMOSOME en référence à sa forme architecturale, le programme sera composé de 123 logements, répartis sur 4 immeubles qui s’élèveront sur 5, 6, 9 et 19 étages pour la plus haute tour, offrant une vue imprenable sur Rennes. « Oser construire en hauteur avec un souci de bien-être, c’est penser l’habitat urbain de demain et permettre la préservation des espaces verts » précise Yoann Choin-Joubert, Président Directeur Général de REALITES.

Implanté au cœur d’un jardin paysagé, dans la continuité du parc de Beauregard, l’immeuble de 19 étages accueillera au rez-de-chaussée une vraie vie de quartier avec l’implantation notamment d’un local d’activités, d’un local vélo partagé, d’une conciergerie numérique et d’une salle commune collaborative au 1er étage.

CHROMOSOME se veut un lieu de rencontres composé d’espaces de vie - communs et privés - en contact avec l’environnement, et développant une résidence soucieuse de la vie intergénérationnelle, notamment par le biais d’un jardin partagé près du parvis de la tour.

Pour Yoann Choin-Joubert, Président Directeur Général de REALITES : " Avec le programme CHROMOSOME, nous sommes au cœur de la vision que porte REALITES sur l’évolution de la ville. Pas uniquement un promoteur immobilier, mais un acteur qui s’engage à accompagner le développement des territoires, en construisant des logements, mais au-delà, des lieux de vie, de rencontres et d’échanges ».

CHROMOSOME sera un nouveau signal architectural pour la ville de Rennes

Proche du centre-ville de Rennes et de nombreux services et commerces, CHROMOSOME propose des logements spacieux, modulables et évolutifs, du 2 au 5 pièces, baignés de lumière naturelle et au style moderne et épuré.

Les résidents de la tour sont dans un premier temps plongés dans un hall qualitatif entièrement vitré. La conception des logements de par leurs surfaces vitrées généreuses offrent aux résidents la sensation de vivre à l’intérieur comme à l’extérieur. Chaque étage est composé d’un palier traversé par la lumière, desservant 4 logements et pensé comme un lieu convivial.

Les plots solaires, offrent une double ou triple orientation avec, pour une majorité, une exposition plein Sud. Dans chaque immeuble, et à chaque niveau, les futurs logements sont tournés vers le soleil et ouverts sur le paysage.