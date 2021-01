L’opérateur immobilier CF Invest, filiale du groupe FBP qui comprend notamment l’activité ClubFunding, annonce la réalisation d’une 8e opération avec l’acquisition d’un local commercial situé rue du Chemin Vert, dans le 11e arrondissement à Paris. Cette nouvelle réalisation vient confirmer les ambitions de CF Invest. Depuis sa création en 2019, CF Invest a acquis plus de 30 millions d’euros d’actifs en association.

Situé dans le 11e arrondissement et proche de la station de métro Père Lachaise, ce local commercial acquis par CF Invest bénéficie d’un fort potentiel avec ses 358 m² de superficie en rez-de-chaussée. CF Invest prévoit une réhabilitation complète du bien pour accroître l’originalité du local. Disposant d’une grande verrière, les travaux consisteront notamment à ouvrir cette dernière sur la cour intérieure. CF Invest a signé l’acquisition de ce bien fin décembre 2020, et était conseillé par Maître Bruno Casteran de l’Etude C&C Notaires et par Maître Audrey Hadjez-Halimi, du cabinet d’avocat Hadjez-Halimi, pour la rédaction du bail.

Une acquisition dont l’objet final sera dédié à la culture. Une école de danse soutenue par de nombreux et prestigieux investisseurs.

Le local accueillera courant 2021 le studio de danse parisien, Dancefloor Paris, qui après avoir proposé des cours de danse en ligne, ouvrira sa première salle de danse en physique. Projet né en plein confinement, Dancefloor Paris a reçu le soutien de business angels prestigieux lors de leur levée de fonds, dont Xavier Niel, Thibaud Elzière, ou encore Julia Perroux et Mikaël Aubertin, pour leur permettre notamment de développer leur activité de cours en ligne et en physique.

CF Invest une croissance continue et significative depuis sa création en 2019 avec plus de 30 millions d’euros d’actifs.

CF Invest maintient son rythme de croissance annoncé avec l’acquisition de trois immeubles dans Paris (dont celui-ci) pour un volume total de 7 millions d’euros. L’opérateur immobilier est d’ores et déjà sous promesse de vente pour deux actifs situés à Paris (dans le 20e arrondissement et le 7e arrondissement), et en discussions sur deux immeubles situés en petite couronne, le tout pour un montant global d’environ 10 millions d’euros. Depuis son lancement, CF Invest gère désormais plus de 30 millions d’euros d’actifs.

« CF Invest ne cesse de croître avec des projets de qualité, pour répondre à la demande de nos clients. Cette nouvelle opération s’inscrit ainsi dans la continuité du plan que nous avions annoncé l’été dernier » commente Paul-Eric Perchaud, Directeur des investissements de CF Invest.

« L’acquisition de ce nouveau bien qui bénéficie d’un emplacement de qualité, nous permet de renforcer nos compétences, notamment avec les projets de rénovation. Nous sommes aussi fiers de transformer ce local en lieu culturel », complète Jean-David Boukris, Directeur du Développement chez CF Invest.