L’opérateur immobilier CF Invest, filiale du groupe FBP qui comprend notamment l’activité ClubFunding, annonce la prise à bail par Gorillas d’un de ses locaux commerciaux situé place du marché d’Aligre, dans le 12e arrondissement de Paris. Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie d’implantation française de la société allemande.

CF Invest, propriétaire d’un local commercial de 470 m2 situé au 2 place d’Aligre, à Paris (12e arrondissement), annonce la prise à bail de son local par la société Gorillas.

La start-up allemande Gorillas propose des services de livraison rapide en ligne et a récemment levé la somme de 244 millions d’euros. Le tour de table a été réalisé auprès de Coatue Management, DST Global et Tencent Holdings Ltd. L’entreprise avait déjà effectué un tour de table de 44 millions de dollars en décembre 2020. L’opération menée en Série B consacre l’hyper croissance de l’entreprise allemande fondée il y a moins d’un an. Sa valorisation dépasse le milliard de dollars, donnant à la start-up le statut de licorne un an après sa création en mai 2020.

Accompagnée par CF Invest, elle a ouvert un de ses premiers concepts de « dark store » en France, en 2021. Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe berlinois, déjà implanté dans 15 grandes villes en Allemagne et désormais présent dans plus d’une douzaine de villes, dont Amsterdam, Londres et Munich.

CF Invest est fière d’accompagner une entreprise en hypercroissance qui place le respect de l’environnement au cœur de son activité, en utilisant exclusivement des vélos électriques pour ses livraisons. Gorillas agit également positivement pour l’emploi local et a fait le choix de ne recruter ses livreurs qu’en contrats à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD).

« CF Invest est heureux de prendre part à ce projet ambitieux et enthousiasmant. L’incroyable croissance de Gorillas répond à la demande des consommateurs pour les circuits courts. Elle révèle aussi l’appétence des investisseurs pour une nouvelle logistique urbaine dont la pertinence a déjà fait ses preuves ! » commente Paul-Eric Perchaud, Directeur des Investissements chez CF Invest.

Cette prise à bail s’inscrit dans la stratégie globale de CF Invest d’achat puis de revalorisation d’immeubles à forte valeur ajoutée, notamment par le biais d’une gestion locative et de travaux ambitieux, en Île-de-France mais également dans les villes de France les plus dynamiques.

Depuis sa création en 2019, CF Invest a acquis plus de 50 millions d’euros d’actifs.