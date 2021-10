Répartis sur 5 bâtiments situés à l’angle de la rue des Fauvelles et de l’avenue de l’Arche, à proximité de la Défense, ces logements développent une surface habitable de 19 833m². Ils bénéficient de 241 places de parking en sous-sol et d’un patio central végétalisé de 557 m².

Avec cette nouvelle opération, CDC Investissement Immobilier poursuit de manière dynamique sa stratégie d’investissement résidentiel portant ainsi la valeur de son portefeuille résidentiel à plus de 2,1 Md€.

Avec ce nouveau projet performant sur le plan environnemental, BNP Paribas Cardif renforce la part consacrée au logement dans son allocation immobilière. L’investissement résidentiel représente actuellement près de 20% de son portefeuille immobilier soit plus de 2 Md€.

Un programme respectueux de l’environnement

Ces logements s’intègrent dans une opération de construction de 8 bâtiments représentant 496 logements au total, élevés sur dix étages et attiques. Dans ce cadre, 3 320 m² seront dédiés aux espaces végétalisés, dont 1 779 m² de toitures végétalisées pour concourir au retour de la biodiversité en ville, le site étant initialement occupé par deux bâtiments de bureau et un vaste parking de surface. L’opération permettra également de limiter les ruissellements des eaux de pluie, de lutter contre les îlots de chaleur et contribuera à fixer les particules polluantes en suspension.

Particulièrement performant sur le plan environnemental, le programme vise les meilleurs labels et certifications : la réglementation RT 2012 – 30 %, le label Effinergie+, la certification NF HABITAT HQE niveau très performant (6 étoiles) et le label Biodivercity.

Une multiplicité de services

Cet ensemble immobilier conçu par Bridot Partenaires Architectes comportera une piscine municipale de 25 m de long, déployée sur 3 494 m², ainsi qu’une salle de sport de 1 043 m². Deux commerces d’une surface globale de 390 m² viendront animer l’angle du bâtiment, sur la rue des Fauvelles.

Le programme dont la livraison est prévue au 4ème trimestre 2024 est situé à proximité de nombreux commerces et services, des écoles, d’un collège, du Pôle Universitaire Léonard de Vinci et ses trois écoles (écoles d’ingénieurs, de management et de multimédia), du parc du Millénaire, d’un complexe sportif et la salle de spectacles Paris La Défense Arena. Il disposera également d’une offre fournie de transports (bus et RER).

Par ailleurs, comme pour l’ensemble des opérations réalisées par les groupes Emerige et Interconstruction, une œuvre d’art sera installée au sein du projet dans le cadre du programme « Un immeuble, une œuvre ».

Dans cette transaction, Emerige, Interconstruction et Brownfields étaient accompagnés par l’Etude 137 Notaires, et CDC Investissement Immobilier et BNP Paribas Cardif par l’Etude Thibierge (Laura de Flers), Colliers Global Investors France sur la partie technique, Gilles Reibell Architectures et ICF Antea.