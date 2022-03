CDC Investissement Immobilier vient d’acquérir, pour le compte de la Caisse des Dépôts, un ensemble immobilier en état futur d’achèvement composé d’un immeuble réhabilité et d’un immeuble neuf pour un total de 48 logements au cœur du 10e arrondissement parisien (75). La livraison du programme, conçu et développé par Poste Immo, est prévue au 2e trimestre 2024.

Située dans un quartier en pleine transformation, entourée d’équipements culturels, sportifs et d’espaces verts réaménagés, l’ancienne Poste Magenta se destine à une nouvelle vie. Le projet architectural, mené par le cabinet Naud et Poux, est basé sur le respect de l’architecture contemporaine du bâtiment dont une partie, périmètre de CDC Investissement Immobilier, viendra accueillir 41 logements destinés à être loués dans le cadre de baux à loyer libre. La seconde partie du bâtiment existant sera destinée à accueillir des logements sociaux, un espace de coworking, une plateforme logistique et des bureaux de La Poste.

Un bâtiment neuf, situé sur l’aile Ouest, sera construit et viendra accueillir 7 logements supplémentaires acquis par CDC Investissement Immobilier. Son architecture a été pensée comme une continuité du bâtiment originel.

Les 48 logements de CDC Investissement Immobilier, sont traversants ou bénéficient d’une double exposition avec des surfaces généreuses et des prestations de très bon standing. La quasi-totalité de ces logements est dotée d’espaces extérieurs déclinés en jardins privatifs, balcons, loggias et terrasses dont certaines avec une vue exceptionnelle sur les toits et les monuments de Paris. L’adresse, à proximité immédiate de la gare de l’Est et des commerces, est idéalement desservie par de nombreux transports en commun.

Cette réhabilitation éco-responsable et le bâtiment neuf visent des labels exigeants, et seront particulièrement performants sur le plan énergétique ; ils seront conçus suivant la norme RT 2012 -20%, certifiés NF Habitat HQE niveau Excellent, et répondront au label BBC Effinergie Rénovation 2009 pour la partie réhabilitation et BBC Effinergie 2017 pour la partie neuve.

Avec cette nouvelle opération, CDC Investissement Immobilier poursuit de manière dynamique sa stratégie d’investissement résidentiel avec cette nouvelle opération de début d’année, portant ainsi la valeur de son portefeuille résidentiel à plus d’2,4 Md€.

Dans cette transaction, Poste Immo était accompagné par l’Etude des Notaires du Trocadéro (Virginie Foucault et Cécile Clermont) et CDC Investissement Immobilier par l’Etude Acte 2 (Marie-Laure Baffoy et Sébastien Jarry), Amodev sur la partie technique, le cabinet Ar-ché et HPC.