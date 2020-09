L’immeuble, situé au sein de la ZAC du Bac d’Asnières à Clichy, développera une surface habitable de 5 815 m² pour 75 logements et 55 parkings, destinés à être loués dans le cadre de baux à loyer libre. Il sera constitué de trois bâtiments s’élevant de 7 à 10 étages et proposera un jardin partagé en cœur d’îlot.

CDC Investissement Immobilier a fait le choix de s’implanter dans un quartier en profonde mutation sur la commune Clichy, considérant que son bassin d’emplois important et sa situation aux portes de Paris constituent un véritable atout.

L’actif comprendra des prestations de bon standing et sera performant sur le plan énergétique, puisque l’immeuble est conçu pour être labélisé NF Habitat HQE, Effinergie +, Bâtiment Durable Francilien au stade conception et suivant la norme RT 2012.

Avec cette nouvelle opération, CDC Investissement Immobilier poursuit sa stratégie d’investissement dans le secteur résidentiel, qui cible prioritairement des immeubles neufs, à Paris ou en première couronne, avec une forte demande locative et porte ainsi la valeur de son portefeuille résidentiel à plus d’1,7 Md€, représentant 25 % de l’ensemble des placements immobiliers détenus par la Caisse des Dépôts et gérés par sa filiale CDC Investissement Immobilier.

Dans cette transaction, les parties étaient accompagnées par l’Etude Thibierge (Frédéric Courtet pour le compte d’OGIC et Laura de Flers pour le compte de CDC Investissement Immobilier).