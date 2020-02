L’immeuble composé de 4 bâtiments en cœur d’ilot, situé au 93 rue Petit, à proximité de la station de métro Porte de Pantin ainsi que de la Porte Chaumont, développera une surface habitable de 5 482 m² pour 88 logements et 30 places de parking, destinés à être loués dans le cadre de baux à loyer libre. L’immeuble s’élèvera en R+7 et bénéficiera d’espaces extérieurs privatifs pour une surface de 718 m². Cet immeuble s’intègre dans une opération globale de construction de 6 bâtiments, représentant 168 logements et 3 surfaces commerciales, élevés sur un niveau de sous-sol de 65 places de stationnement.

CDC Investissement Immobilier a fait le choix de s’implanter de nouveau dans ce quartier de Paris en forte mutation. La proximité du parc de la Villette, des Buttes Chaumont et du canal de l’Ourcq, en feront un secteur prisé, avec des perspectives fortes de création de valeur.

L’actif comprendra des prestations de bon standing et sera très performant sur le plan énergétique, puisqu’il vise le label BBC Effinergie + ainsi que la certification CERQUAL NF Habitat. L’actif bénéficiera d’un soin particulier dans le traitement de la décoration des parties communes et s’inscrira en outre dans un ensemble résidentiel arboré. Le cœur d’ilot paysager a été conçu avec le concours d’un paysagiste et l’ensemble immobilier est éligible au label BiodiverCity.

Comme pour l’ensemble des opérations réalisées par le groupe Emerige, cet immeuble installera une œuvre d’art dans les parties communes dans le cadre du programme « Un immeuble, une œuvre » dont il est l’un des premiers signataires.

Depuis 5 ans, CDC Investissement Immobilier a acquis ou sécurisé une dizaine d’opérations de logements neufs pour un montant global d’investissement de 325 M€. Avec cette nouvelle opération, CDC Investissement Immobilier poursuit sa stratégie d’investissement dans le secteur résidentiel, qui cible prioritairement des immeubles neufs, à Paris ou en 1ère couronne, avec une forte demande locative et porte la valeur de son portefeuille résidentiel à plus d’1,7 Md€, représentant 25 % de l’ensemble des placements immobiliers détenus par la Caisse des Dépôts.

Dans cette transaction, Emerige et ses associés étaient accompagnés par l’Etude Cheuvreux (Maître François Maubert) et CDC Investissement Immobilier par Ampère Notaires (Maître Marie-Eugénie de Verthamon).