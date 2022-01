Cet immeuble, 1 St John’s Lane, est situé dans le centre de Londres, au cœur du sous-marché dynamique de Farringdon en bordure Nord de la City, au pied de la gare de Farringdon et du Smithfield Market. Développé en 2001 cet immeuble moderne offre 8 300 m² NIA en R+4, entièrement loués à l’ONG Save the Children pour 7 ans fermes résiduels.

Arnaud Taverne, Directeur Général chez CDC Investissement Immobilier, commente : "Ce premier investissement reflète notre appétit important pour le marché londonien, où nous souhaitons nous constituer un portefeuille pour le long terme."

Lucas Mignot, Directeur des Investissements Internationaux chez CDC Investissement Immobilier, commente : "Nous sommes heureux de réaliser notre première opération à Londres, un marché clé dans notre récente stratégie de développement international, en joint-venture avec un partenaire investisseur comme Royal London. Cet immeuble est représentatif de notre stratégie immobilière : à taille humaine, avec des fondamentaux solides et situé sur un hub de transport majeur dans une zone mixte dynamique au centre d’une grande métropole."

Mark Evans, Head of Property & Commercial Development chez RLAM, commente : "Nous sommes ravis de constituer une joint-venture avec CDC Investissement Immobilier, qui, comme Royal London, cherche à développer son portefeuille sur le marché londonien. Cette joint-venture établit une relation stratégique plus large pour RLAM et nous sommes impatients de la développer avec d’autres acquisitions à l’avenir"