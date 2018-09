Le Groupe CAPELLI annonce un nouveau projet de programme immobilier d’une cinquantaine d’appartements dans la commune de Pregny-Chambésy. Située dans le canton de Genève, rive droite et en bordure du lac, cette commune résidentielle bénéficie d’une exposition sur une colline d’une centaine de mètres avec une vue exceptionnelle sur le lac Léman. Entourée d’équipements publics, de commerces et de services, proche de la plage et des principaux axes routiers, de la gare et de l’aéroport, sans en subir les contraintes, Pregny-Chambésy profite d’un cadre verdoyant et idéal.

Soucieux de s’inscrire en harmonie avec cet environnement résidentiel et champêtre, CAPELLI prévoit de réaliser un programme haut de gamme de très grande qualité architecturale. Il sera composé d’appartements de 2 à 5 pièces dont certains avec terrasses et vue sur le lac ou le Mont-Blanc.

Ces 4 850 mètres carrés de plancher, sur un terrain arboré de plus de 8 000 mètres carrés, seraient commercialisés sur une base de 15 000 francs suisses (environ 12 800 euros) le mètre carré habitable, soit un chiffre d’affaires qui représenterait 57 millions de francs suisses (environ 49 millions d’euros).

La commercialisation de ces appartements haut de gamme pourrait débuter prochainement.

« Notre ancrage en Suisse au travers d’une équipe locale commence à réellement porter ses fruits, nous sommes désormais en mesure de détecter des projets qui répondent aux besoins spécifiques de la population genevoise. Notre projet immobilier haut de gamme sur la commune de Pregny-Chambésy en sera une belle illustration avec un emplacement idéal aux portes de Genève. » commente Christophe Capelli, Président du Groupe CAPELLI.