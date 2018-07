HV6 est le dernier-né des fonds mono-stratégie de BrickVest et adopte une stratégie de rendement sur le marché de bureaux en Grande Bretagne. Il permet aux membres BrickVest d’accéder au “Royal Liver Building” de Liverpool avant sa mise sur le marché officiel. Symbole de la ville de Liverpool, le “Royal Liver Building” est, depuis 2004, l’un des 3 bâtiments du Pier Head désignés comme « The Three Graces » (les trois grâces) classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est actuellement estimé à plus de 60 millions d’euros .

Le “Royal Liver Building” a été sélectionné en tant qu’actif en réponse à la demande croissante des investisseurs pour des stratégies de rendement. En effet, le baromètre trimestriel publié par la recherche BrickVest montre que ce type de stratégie est de plus en plus plébiscité : 36 % des demandes au 2e trimestre 2017, 41 % au 2e trimestre 2018. [1]

HV6, dernier né de la famille des fonds AIF mono-stratégie de BrickVest, se focalise donc sur un modèle de revenus stables distribué aux investisseurs du fonds, et offre une exposition au marché de l’immobilier de bureaux au Royaume-Uni.

La stratégie a été développée en partenariat avec CORESTATE Capital Group, le géant allemand de l’asset management, coté à la bourse de Francfort (22 milliards d’actifs sous gestion). Il s’agit de la deuxième collaboration entre les deux sociétés, après la sortie d’investissement réussie du fond HV1, qui avait réalisé en juin 2017 un retour sur investissement de 31% en moins de 18 mois.

Emmanuel Lumineau, co-fondateur et CEO de BrickVest, commente : « Notre fonds HV6 offre aux investisseurs une opportunité : obtenir un accès exclusif et prioritaire au “Royal Liver Building” en tant qu’actif immobilier. Nous avons pris en compte les demandes de nos membres à travers notre baromètre trimestriel, et leur proposons cette stratégie de rendement qui leur donne également une exposition à l’immobilier de bureaux au Royaume-Uni. Deux ans après le Brexit, il reste le marché le plus prisé en matière d’immobilier commercial en Europe selon nos enquêtes. »