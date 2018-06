BrickVest développe une stratégie de rendement dédiée au marché immobilier Suisse, en partenariat avec ACRON AG.

La plateforme d’investissement immobilier BrickVest annonce le premier closing de Harvest Investment 5 (“HV5”), un fonds d’investissement alternatif basé sur une stratégie de rendement pour le marché immobilier Suisse. La stratégie a été développée en partenariat avec ACRON AG, l’un des leaders de l’asset management Suisse.

HV5 adopte une stratégie Core, et vise un rendement annuel supérieur à 5 % ainsi qu’une appréciation du capital à terme.

HV5 est proposé aux membres de la plateforme BrickVest « Access », sa plateforme de liquidité AIFM, dédiée aux investisseurs professionnels individuels et family offices. Cette tranche rassemble 17 investisseurs en provenance de 5 pays européens, et caractérisés par une forte composante immobilière dans leur portefeuille. En moyenne, ces investisseurs ont consacré 15 % de leur allocation annuelle en immobilier sur ce tour de table financier.

Un mois après ce closing, les investisseurs d’HV5 pourront commencer à utiliser le marché secondaire de BrickVest « Access » s’ils souhaitent rendre liquide leur participation.

Premier investissement pour HV5

Ce premier closing de HV5 se matérialise par un investissement du fonds dans un portefeuille d’actifs composé de bureaux, d’hôtellerie et de commerces dans la région de Zurich et de Berne qui sera géré par ACRON AG. D’une valeur de 180 millions de Francs Suisses, et financé à plus de 30 % en fonds propres, les actifs accueillent déjà un pool diversifié de locataires tels que Takeda Pharmaceuticals International AG, Baxter et T-Systems.

Le fonds investit dans l’immédiat 1 million de Francs Suisses en capital, avec une option pour augmenter sa participation à 40 millions par la suite, au gré des levées de fonds à venir sur BrickVest « Access » en 2018.

HV5 fait partie de la famille de fonds « Harvest Investment » de BrickVest, un ensemble de fonds AIF thématiques et mono-stratégie qui offrent aux investisseurs européens un accès transparent à des opportunités d’investissements de qualité institutionnelle, à moindre coût, et gérés par les meilleurs assets managers.

Depuis 2015, les 7 fonds de la famille « Harvest Investment » ont permis de donner une exposition à des stratégies dont les actifs adossés représentent de près de 2 milliards d’Euros sur les différents deals proposés.

Emmanuel Lumineau, co-fondateur et CEO de BrickVest, commente : “Le premier closing de HV5 vient enrichir notre famille de fonds AIF et démontre la capacité de BrickVest à fournir à ses utilisateurs un accès à des investissements de qualité institutionnelle, et ce à l’échelle européenne. Nous travaillons main dans la main avec des « Sponsors » expérimentés tels que ACRON, et espérons lancer de nouvelles stratégies d’investissements thématiques dans les prochaines semaines, cette fois au Royaume-Uni. "

Kai Bender, Managing Director de ACRON, poursuit : "Nous avons trouvé en BrickVest un partenaire solide qui nous permet de soutenir notre stratégie d’investissement immobilier en Suisse et rendre nos opportunités accessibles à une nouvelle classe de clients en l’Europe, en toute sécurité et transparence."