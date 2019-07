BrickVest Select offre aux investisseurs professionnels, aux family offices et aux investisseurs institutionnels un accès exclusif à des club deals immobiliers de qualité institutionnelle à l’international compris entre 5 millions et 300 millions d’euros.

Au cours des trois derniers mois, le nombre d’opérations cotées sur la plateforme a augmenté de façon exponentielle, passant de 26 à 102 opérations dans 27 pays, dont 32 aux États-Unis, ce qui en fait de loin le plus grand marché représenté, avec 44 % de la valeur des actifs disponibles à l’investissement. L’Allemagne et le Royaume-Uni, avec 18 et 17 offres sont les deux autres pays privilégiés par les investisseurs institutionnels et représentent respectivement 18 % et 13 % de la valeur des actifs disponibles à l’investissement.

Avec plus de 100 deals référencés, BrickVest Select devient une place de marché incontournable pour de nombreux développeurs et promoteurs tels que Henley Investment Management (États-Unis), Corestate (Royaume-Uni) ou Acron (Suisse) à la recherche d’investisseurs situés à l’international. De même, on constate que les investisseurs européens cherchent à élargir leur exposition au secteur immobilier américain, rendu plus attractifs grâce aux réformes fiscales, aux bouleversements technologiques et à l’essor du secteur résidentiel multifamilial.

« Pour BrickVest Select, devenir la plus grande plateforme de club deals immobiliers au monde en seulement six mois est une réussite extraordinaire. Non seulement cela souligne l’ampleur de la demande des promoteurs pour l’accès à de nouvelles sources de financement, mais cela accroît aussi l’appétit des investisseurs à déployer leurs capitaux au-delà de leur marché intérieur. Nous nous attendons à ce que l’élan généré au cours des six derniers mois continue à croître et nous avons hâte d’accueillir de nouveaux porteurs de projets et investisseurs chez BrickVest Select » commente Emmanuel Lumineau, CEO de BrickVest.