BLUE COLIBRI CAPITAL PARTNERS 3, un fonds luxembourgeois, vient de se porter acquéreur, auprès de La Mutuelle Générale, d’un immeuble de bureaux totalisant 8 300 m². Dénommé OMEGA, il se situe au 79 avenue de Fontainebleau, au Kremlin-Bicêtre.

Cette acquisition confirme la volonté de croissance de BLUE COLIBRI, ciblant prioritairement des immeubles de bureaux en Ile-de-France.

Le financement d’acquisition a été apporté par des fonds de dettes gérés par ZENCAP ASSET MANAGEMENT.

Dans cette transaction, le vendeur était conseillé par DELOUIS & Bernard CARVAIS (notaires) et LEFEBVRE & ASSOCIES (avocats), et l’acquéreur par CHEUVREUX (notaires), DEPARDIEU BROCAS MAFFEI (avocats) et TIMALETS PARTNERS (structuration financière/Dette). Les prêteurs étaient conseillés par le cabinet LACOURTE RAQUIN TATAR (avocats) et par l’étude VICTOIRES (notaires).

La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil des deux parties, dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Catella.