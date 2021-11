L’envolée des transactions immobilières en 2021

Cette année, le nombre de biens proposés à la vente dans l’Hexagone est en forte hausse, avec au total, un million de transactions immobilières réalisées. Selon Béatrice Dossou-Yovo, fondatrice du cabinet Amberstone, ce nouveau record est le résultat de l’évolution des projets d’achats immobiliers des Français :“la crise sanitaire a eu un effet levier en matière d’investissement immobilier, comme en témoigne l’étude de l’institut de sondage Ifop (Les Français, l’accès à l’immobiliers et l’image des courtiers en prêts immobiliers - vague 8, avril 2021) : 44 % des 25/65 ans souhaitent devenir propriétaires.”

Une augmentation du nombre de ménages investisseurs dits “modestes”

“Les prêts habitat sont en hausse : 110,7 milliards d’euros au 1er semestre 2021, et les encours sont également en croissance”, déclare Béatrice Dossou-Yovo. Pour le cabinet Amberstone, ces records d’accès à la propriété s’expliquent par l’assouplissement du HCSF (Haut Conseil de la Stabilité Financière) et l’augmentation du taux d’endettement autorisé ; un nouvel avantage pour les ménages les plus modestes pouvant désormais atteindre un taux d’endettement de 35% maximum.

Le besoin de confort, un nouveau critère de recherche immobilière

Besoin de plus d’espace, de verdure, pour les Français, se sentir bien chez soi passe avant tout par le confort qu’offre le logement. D’après l’INED (Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français, mai 2020), la recherche d’un logement plus confortable constitue pour 15% des enquêtés une motivation majeure à l’investissement immobilier. Les critères d’achat ont changé pour plus de sérénité et un nouveau cadre de vie : volumes agréables, luminosité, isolation et espaces extérieurs.

Une appétence accrue pour l’investissement dans un logement neuf et écologique

Les nouvelles mises aux normes environnementales du marché de l’immobilier font écho à la volonté des ménages d’investir dans des biens conformes et respectueux de l’environnement. Acheter un logement neuf écologique répondant aux réglementations des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) offre de nombreux avantages. La nouvelle réglementation thermique RT2012 entrera en vigueur au 1er janvier 2022 et permettra notamment de réaliser des économies d’énergie. ”Le budget énergétique est une dépense importante pour les ménages (les ménages consacrent 8,5% de leur budget à l’énergie en 2019, selon l’INSEE). Se tourner vers des biens respectant les normes environnementales et dotés d’une bonne isolation - comme le sont les biens neufs - font partie des critères de sélection pour les investisseurs”, précise la fondatrice du cabinet d’ Amberstone.

Prêt à Taux Zéro, loi Pinel… les avantages de la législation française En substance, 2022 est une année particulièrement favorable pour investir au regard du projet de la loi finance 2022. D’une part, la prolongation du PTZ pour les primo-accédants jusqu’à fin 2023. D’autre part, le prolongement ainsi que la modification du système Pinel boostent les acquisitions immobilières. Avec ce dispositif incitatif, l’investisseur bénéficie d’une réduction fiscale notable et le locataire tire avantage d’un loyer encadré, un résultat gagnant-gagnant.

“La crise sanitaire a bouleversé les codes du marché immobilier et a renforcé par la même occasion la confiance des Français qui considèrent l’immobilier comme un placement financier pérenne et lucratif. En Ile-de-France, le marché immobilier est particulièrement dynamique avec le projet du Grand Paris : expansion du réseau de transport public (Grand Paris Express), augmentation de l’activité économique, du nombre d’habitants et donc de la demande de logements. Les JO 2024 sont également une aubaine pour l’investissement dans le neuf : la zone va voir fleurir 2 200 logements familiaux et 900 habitations spécifiques. L’achat d’un logement à proximité des futures lignes de métro (15,16,17,18) peut donc représenter un bon investissement à long terme. La commune de Saint-Denis va aussi accueillir la Coupe du Monde de Rugby 2023” explique Béatrice Dossou-Yovo, fondatrice du cabinet Amberstone.