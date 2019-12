Réglementation

Optimind publie les résultats exclusifs de son benchmark « Pilier 1 de Solvabilité 2 » sur le périmètre de l’épargne individuelle réalisé auprès des acteurs de l’assurance.

Trois ans après son entrée en vigueur, Optimind propose, sur la base des informations publiques collectées à partir des SFCR des 25 principaux acteurs du marché de l’épargne individuelle, une vision de marché au 31/12/18 des différents indicateurs d’activité, financiers et de solvabilité, ainsi qu’une analyse de leur variation par rapport au 31/12/17.

L’objectif de ce benchmark est d’apporter une vision comparative au travers de différents indicateurs, à la fois financiers, tels que la répartition de l’actif ou la décomposition des provisions techniques, ou de solvabilité, tels que le SCR ou le ratio de couverture, entre acteurs, et ce par typologie et par année.

« Pour réaliser ce benchmark, DataSquare, marque d’Optimind dédiée aux initiatives data, a utilisé des techniques de récupération automatique d’information à partir de textes et d’images. A partir des données récoltées, l’Expertise Center Pilotage & Modélisation Multinormes a mis en œuvre différents contrôles et réalisé les différentes analyses proposées car, au-delà des outils, l’expertise métier reste indispensable pour analyser, traiter et vérifier la cohérence de l’ensemble de ces informations », indique Valérie Deppe, partner Actuarial & Financial Services.

« Les principales conclusions de l’étude sont le maintien des provisions techniques et de la répartition des actifs avec une part de la poche obligataire prédominante. Les fonds propres restent stables et le SCR est en légère baisse porté par le SCR de marché. Enfin, nous avons constaté une légère hausse du ratio de couverture qui s’établit à 209 % pour l’entreprise moyenne au 31/12/18 », précise Brice Balagourou, Expertise Leader de l’Expertise Center Pilotage & Modélisation Multinormes.