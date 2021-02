Le promoteur indépendant Bécarré, membre des Promoteurs du Grand Paris, annonce la signature d’un contrat de promotion immobilière (CPI) avec la Foncière Logement, filiale du groupe Action Logement, portant sur la réalisation d’une résidence de 61 logements à Saint-Denis de la Réunion destinée à la location. Le démarrage des travaux est prévu fin février.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle marque de confiance accordée par la Foncière Logement qui contribue à renforcer le positionnement de Bécarré sur l’île de la Réunion. Bécarré réalise actuellement plusieurs opérations, notamment à Saint-Denis et L’Étang-Salé, où le groupe a récemment lancé un programme de 43 logements en accession libre », précise Antoine Bertetto, en charge du développement des opérations du groupe dans les DOM.

Des appartements familiaux avec vue sur l’océan Indien

Conçue par l’Atelier architectes & ingénieurs, cette résidence, composée de 2 bâtiments en R+4, est située sur les hauteurs de Saint-Denis de la Réunion et bénéficie d’une vue imprenable sur l’océan Indien. Proposant de vastes surfaces, du T3 au T5, les appartements ont été majoritairement pensés pour accueillir des familles. La résidence comprend également 88 places de parking intérieurs et extérieurs.

Chaque logement bénéficie d’un aménagement et de prestations soignées. La plupart sont pourvus d’un espace extérieur prolongeant les pièces à vivre et facilitant l’appropriation de l’habitat par les habitants. Tous pourront bénéficier d’un espace aménagé et arboré privé au sein de la résidence, doté d’une zone de jeu pour les plus jeunes (table de ping pong, jeu d’échec, etc.).

Les matériaux de la façade, bruts et de couleurs vives, ont été soigneusement sélectionnés afin de donner une image structurée et contemporaine à l’ensemble.

La livraison de la résidence est prévue à l’issue de 24 mois de travaux.

Fiche technique :