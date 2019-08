*Source : https://www.boursorama.com/patrimoi...

** Méthodologie :

HomeToGo a comparé le "prix moyen au mètre carré à l’achat" "au "prix moyen au mètre carré à la location" d’un appartement de vacances situé dans le centre-ville des 126 destinations sélectionnées afin de connaître le nombre de jours de mise en location nécessaire pour obtenir un retour sur investissement (RSI).

Afin de calculer le nombre de jours nécessaires pour obtenir un retour sur investissement, 4 critères ont été pris en compte :

le prix moyen d’achat au mètre carré (m2),

le prix moyen par nuit dans une location de vacances relevé sur HomeToGo,

la surface moyenne d’une location de vacances en mètres carrés (m2) relevée sur HomeToGo,

le prix moyen au m2 à la location par jour Cela donne le calcul suivant afin de déterminer le retour sur investissement en jours ou RSI : RSI en jours = prix au m2 à l’achat / prix moyen au m2 à la location par jour.

Remarques :

1. Les classements des villes ou régions françaises tiennent compte de la législation en vigueur en France qui limite le nombre de jours de mise en location d’une résidence principale à 120 jours / an maximum. Le calcul de la durée nécessaire de mise en location pour obtenir un retour sur investissement prend en compte cette réglementation.

2. Pour certaines capitales européennes, nous avons tenu compte des restrictions actuelles en matière de mise en location (ex : Athènes = 90 jours / an, Amsterdam = 30 jours / an, etc.). Nous avons fait la même chose avec certains pays européens et sommes partis de l’hypothèse suivante : dans la mesure où, à Paris, la location de la résidence principale est autorisée jusqu’à 120 jours / an max. comme sur l’ensemble du territoire français, nous avons appliqué les règles applicables à certaines capitales européennes et les avons transposées à l’échelle de leurs pays respectifs : Athènes = 90 jours / an - Grèce = 90 jours / an etc., ...).

Sources :

les surfaces moyennes des locations de vacances et les prix moyens au mètre carré des location de vacances ont été relevées sur HomeToGo. Données extraites le 29.07.2019.

les prix moyen d’achat au mètre carré pour les régions et villes françaises ont été collectés sur Efficity.com le 29.07.2019.

les prix moyen d’achat au mètre carré dans les capitales et les pays de l’UE ont été collectés sur Numbeo le 29.07.2019. Lorsque nécessaire le taux de change a été appliqué et relevé le même jour sur x-rates.com.

N.B. : HomeToGo ne se positionne pas en tant que conseiller immobilier à travers cette étude et s’est appuyé sur des données accessibles par le grand public.