Acquis pour un montant de 770 000€ net vendeur, ce local commercial s’étend sur une superficie de 148 m2 et a été refait à neuf. Il est loué par Five Pizza Original, qui compte actuellement 35 restaurants ouverts dans toute la France, plus 9 autres en cours d’ouverture, et vise un objectif de 100 restaurants d’ici 2023.

Une opération de crowdfunding immobilier a été structurée par la plateforme Baltis auprès de 60 investisseurs. Elle a été complétée par un financement bancaire obtenu auprès de la Caisse d’Épargne Grand Est Europe pour un montant de 549 000€.

Alexandre Toussaint, Président de Baltis, déclare : « Nous sommes ravis de cette première acquisition dans le Grand Est. L’équipe de Five Pizza Original est sérieuse et portée par Ismail Ouriche, qui peut se prévaloir de plus de 10 ans d’expérience dans la restauration. Les habitants du quartier de l’Esplanade étaient très enthousiastes à l’idée de l’ouverture de cette pizzeria, dont l’inauguration a été un vif succès. Ce projet correspond parfaitement à l’ADN de Baltis, un investissement qui a du sens pour les habitants de la ville qui sont désormais les ambassadeurs de ce commerce ! ».

Dans le cadre de cette opération, Baltis était accompagné par Maître Tristan Savouré.