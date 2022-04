Avec une superficie totale de 37 000 m² et plus de 13 000 m² de jardins ouverts au public, le campus BNP Paribas sera situé dans le Parque das Nações et pourra accueillir 5 000 employés, regroupant la majorité des entités du Groupe présentes au Portugal. Cette acquisition a été réalisée auprès d’AVENUE et d’un fonds d’investissement géré par Aermont Capital, les promoteurs de l’EXEO Office Campus, composé de trois immeubles de bureaux.

Avec ce projet avant-gardiste en matière de travail flexible, imaginé avant la pandémie, BNP Paribas répond à la nécessité d’instaurer de nouvelles méthodes de travail selon un modèle hybride. Ayant récemment lancé le programme Smart Working, qui établit une nouvelle politique de travail fondée sur quatre piliers – télétravail, espaces de travail flexibles, nouveaux outils numériques, priorité à l’humain, le nouveau siège vise à apporter une réponse intégrée aux besoins découlant d’un modèle stratégiquement mis en œuvre par un Groupe qui compte plus de 7 100 employés dans la ville, grâce au déploiement des outils numériques de pointe.

Cette opération s’affirme comme un projet moderne, novateur et hautement technologique, combinant architecture et aménagement paysager.

« Le nouveau campus de BNP Paribas incarne parfaitement l’engagement du Groupe au Portugal et ouvre la voie à sa croissance attendue pour les années à venir. Compte tenu de la forte présence dont nous jouissons déjà à Lisbonne et à Porto, l’emplacement choisi nous enracine encore plus, puisque les espaces extérieurs communs sont à usage public, mais aussi de nos clients, car le Parque das Nações abrite de nombreuses entreprises nationales et internationales. Le nouveau siège représente un engagement important au regard de notre implantation à Lisbonne, non seulement pour sa construction et son architecture d’avant-garde, mais aussi parce que nous regroupons presque toute notre activité dans un même espace, créant ainsi un nouveau point de rencontre pour les employés. Après plus de trente-cinq ans d’activité sur le marché portugais, nous sommes très satisfaits de cette acquisition, qui vient renforcer un engagement à long terme », se félicite Fabrice Segui, directeur général de BNP Paribas au Portugal.

Ce projet concrétise les engagements du Groupe en matière de durabilité, tant au niveau de sa construction que de son système intégré de mobilité durable. Les bâtiments seront équipés d’une citerne d’eau de pluie pour l’irrigation des jardins (couvrant environ 50 % des besoins en irrigation), de panneaux photovoltaïques qui permettront d’alimenter la consommation énergétique des espaces communs, d’aires de stationnement dotées de bornes de recharge électrique et de parkings à vélos. Grâce à ses solutions fondées sur la nature (SFN) et à ses infrastructures écologiques, BNP Paribas sera donc en mesure de réduire ses dépenses énergétiques opérationnelles et ses émissions de carbone. Avec l’aide d’AVENUE et d’un fonds d’investissement géré par Aermont Capital, en partenariat avec BNP Paribas Real Estate, l’emménagement dans le premier bâtiment devrait avoir lieu en 2023, le second l’année suivante.

Aniceto Viegas, CEO d’AVENUE, se réjouit lui aussi de cette opération : « Nous sommes ravis de cette transaction qui va compléter le développement de l’EXEO Office Campus. Avec Aermont Capital, nous travaillons depuis 2017 à combler la pénurie d’offre de campus de bureaux modernes et durables sur le marché de Lisbonne après la crise financière. EXEO a été conçu pour répondre aux besoins futurs des utilisateurs de bureaux les plus exigeants, dans un emplacement privilégié au cœur du Parque das Nações. Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par BNP Paribas pour développer leur nouveau siège social à Lisbonne ».

Selon Thierry Laroue-Pont, CEO de BNP Paribas Real Estate : « BNP Paribas Real Estate se targue de démontrer une nouvelle fois son soutien de longue date aux projets immobiliers européens de BNP Paribas. L’ajout de Lisbonne à la longue liste de projets déjà sourcés et développés pour le Groupe illustre clairement les synergies de notre modèle immobilier paneuropéen intégré ».